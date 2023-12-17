Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak

İki ülke arasında 2013'ten bu yana düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı vesilesiyle yapılacak ziyaret kapsamında özellikle ekonomi, ticaret, savunma sanayisi, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine odaklanılacak.

Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış etkinliği de ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban tarafından yapılacak.

Kültür Yılı, hem Macaristan'da hem Türkiye'de uzun zamandır planlanan çok çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bunun, Türk ile Macar halkları arasındaki yakınlaşmayı artırmaya vesile olması bekleniyor.

16 BELGE İMZALANACAK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Macaristan'la tüm bakanlıklar, her düzeyde çok kapsamlı işbirliği içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde dışişleri, milli savunma, içişleri, ticaret, enerji ve tabii kaynaklar, sanayi ve teknoloji, aile ve sosyal hizmetler ile kültür ve turizm bakanları olmak üzere 8 bakan eşlik edecek.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 16 belgenin imzalanması bekleniyor.