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CHP'nin adayları netleşmeye başladı! İşte İstanbul ve Ankara adayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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CHP’nin adayları netleşmeye başladı! İşte İstanbul ve Ankara adayları...

Son dakika haberleri... CHP Parti Meclisi bugün ‘yerel seçim’ gündemi ile toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapılan oylamada İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa adayları belli oldu.

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