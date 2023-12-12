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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek

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Giriş Tarihi: 12.12.2023 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı saat 17.00'de kabul edecek.

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