Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Faruk Koca gözaltına mı alındı son dakika? Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı son dakika!
MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından bir saldırı yaşandı. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Olayın detayları ise araştırılmaya başladı. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir, gözaltına mı alındı? İşte haberin detayları...
Türkiye Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Rizespor arasındaki mücadele sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, maçın hakemi Halil Umut Meler'e bir saldırı gerçekleşti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruk attı. İşte olayın detayları...
MKE ANKARA GÜCÜ BAŞKANI MELER'E YUMRUK ATTI
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor'u konuk etti..
Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı.
Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.
Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.
HAKEMLER MAÇA ÇIKMAYACAK
Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi.
TFF'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında ilk açıklamayı yaptı.
Büyükekşi açıklamasında; "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.
ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."
FARUK KOCA KİMDİR?
Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi.
Evli ve dört çocuk babasıdır. MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.
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