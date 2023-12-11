Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Faruk Koca gözaltına mı alındı son dakika? Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı son dakika!

TFF'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında ilk açıklamayı yaptı.

Büyükekşi açıklamasında; "Acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren, bunu yaparken de bu işin sonunun nereye gidebileceğini hesap edemeyen herkes bu olayı enine boyuna düşünsün." dedi.