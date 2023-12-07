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Başkan Erdoğan Yunanistan'dan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Başkan Erdoğan Yunanistan’dan ayrıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile ilgililer uğurladı.

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