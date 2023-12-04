Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Katar’a kritik ziyaret! Katar Emiri Al Sani ile hangi konular ele alınacak?

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.