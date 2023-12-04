Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret! Katar Emiri Al Sani ile hangi konular ele alınacak?
Son dakika haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti. Peki, Katar Emiri Al Sani ile hangi meseleler ele alınacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, "TRK" uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Doha'ya gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN, KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 44. ZİRVESİ'NE DE KATILACAK
Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.
GÜNDEM ORTAK ANLAŞMALAR VE GAZZE'DEKİ İSRAİL KATLİAMI
Stratejik ortak Katar ile yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Konsey toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin Dönem Başkanı olduğu Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne de resmi ziyaret kapsamında iştirak edecek.
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