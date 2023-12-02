Hafızalara kazınan Esenyurt’taki tekel bayi baskını! Gündemi sarsan iddia: 3 TL’ye şikayetini geri çekti

Almış olduğumuz bilgiye göre; nasıl barış yapılabileceğine dair hukuk dışı teklifler oluyor. Burada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin dışarıya çıkarılabilmesi için 3 milyon liralık bir rakam, üzerine bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi yapılıyor.

Haksız tahrik ifadelerini sarf etmelerini, dışarıya çıkabilmeleri yönünde ifade verebilmeleri ve nihayetinde de şikayetlerini geri alıp katılan sıfatıyla geri almaları koşuluyla bu katkı yapılacaktır deniyor" dedi.