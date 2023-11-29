Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını yapacak. İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı bugün yapılacak.
GAZZE MASADA
Bölgesel gelişmelerde en önemli gündem Gazze olacak. Diplomaside atılan adımlara ilişkin bilgi alış verişi yapılacak. Geçici ateşkes, rehine takasıyla tüm gelişmeler ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE
MGK'da terörle mücadelede yıl son değerlendirilmesinin yanı sıra yeni yılda yapılacak operasyon ve hareket faaliyetleri de ele alınacak.Toplantıda Türkiye'nin milli güvenliliğini ilgilendiren tüm konular masada olacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek, Suriye'deki hareket alanlarındaki gelişmeler istişare edilecek. Komutanlar son verileri paylaşacak.
Yurt içinde yapılacak olan terör ile mücadelede yine MGK'da görüşülecek. Terör örgütlerinin kış yapılanmasına ilişkin operasyonları detayları paylaşılacak.
DOĞU AKDENİZ VE EGE'DEKİ GELİŞMELER
Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerde ele alınacak. Son olarak Yunanistan heyeti Ankara'ya gelmiş uzun sürenin ardından güven arttırıcı toplantılar tekrar başlamıştı. Atina'da yapılması beklenen toplantı öncesinde görüşmelerde kat edilen mesafe MGK'ya bildirilecek.
TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan yılın son toplantısına Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, ilgili bakanlar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılacak.
YAZILI ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK
Toplantısı sonrası MGK Bildirisi'nin yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa'da yarın okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Bursa'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor! Kışın evinizi sıcacık yapacak yöntem...
- Yarın İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? 29 Kasım Çarşamba okul var mı, tatil mi? MEB-Valilik açıklamaları...
- Görebilen çok az kişi var! Resimde gizlenen 5971 sayısını 10 saniyede bulabilir misiniz?
- Sigorta başlangıcı 1995, 1997, 1998, 2008 olana müjde! 5 yıl erken emeklilik geliyor! 7200 BAĞKUR PRİM İNDİRİMİ...
- FINDIK FİYATLARI 28 KASIM 2023 GÜNCEL LİSTE: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...
- ÇAYKUR YAŞ ÇAY ALIMI ÖDEME TARİHLERİ 2023! Çaykur yaş çay ücret ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
- THY UÇAK SEFERLERİ SON DURUM! 28 Kasım THY uçak seferleri iptal mi son dakika? Sabiha Gökçen İstanbul Havalimanı
- Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!
- Havlularınızı pamuk gibi yapacak! Misafiriniz, kaynananız, anneniz inanamayacak! Tek kaşık eklemeniz yeterli
- 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi