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Yılın son MGK'sı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Yılın son MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın son toplantısını yapacak. İşte masadaki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı bugün yapılacak.

GAZZE MASADA

Bölgesel gelişmelerde en önemli gündem Gazze olacak. Diplomaside atılan adımlara ilişkin bilgi alış verişi yapılacak. Geçici ateşkes, rehine takasıyla tüm gelişmeler ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

MGK'da terörle mücadelede yıl son değerlendirilmesinin yanı sıra yeni yılda yapılacak operasyon ve hareket faaliyetleri de ele alınacak.Toplantıda Türkiye'nin milli güvenliliğini ilgilendiren tüm konular masada olacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek, Suriye'deki hareket alanlarındaki gelişmeler istişare edilecek. Komutanlar son verileri paylaşacak.

Yurt içinde yapılacak olan terör ile mücadelede yine MGK'da görüşülecek. Terör örgütlerinin kış yapılanmasına ilişkin operasyonları detayları paylaşılacak.

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerde ele alınacak. Son olarak Yunanistan heyeti Ankara'ya gelmiş uzun sürenin ardından güven arttırıcı toplantılar tekrar başlamıştı. Atina'da yapılması beklenen toplantı öncesinde görüşmelerde kat edilen mesafe MGK'ya bildirilecek.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan yılın son toplantısına Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, ilgili bakanlar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılacak.

YAZILI ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

Toplantısı sonrası MGK Bildirisi'nin yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniliyor.

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