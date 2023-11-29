Son dakika | Yılın son MGK toplantısı sona erdi
Son dakika haberi...Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı. Gelen son dakika bilgisine göre; toplantı sona erdi yazılı açıklama bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı başladı.
GAZZE MASADA
Bölgesel gelişmelerde en önemli gündem Gazze olacak.
Diplomaside atılan adımlara ilişkin bilgi alış verişi yapılacak. Geçici ateşkes, rehine takasıyla tüm gelişmeler ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE
MGK'da terörle mücadelede yıl son değerlendirilmesinin yanı sıra yeni yılda yapılacak operasyon ve hareket faaliyetleri de ele alınacak.Toplantıda Türkiye'nin milli güvenliliğini ilgilendiren tüm konular masada olacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek, Suriye'deki hareket alanlarındaki gelişmeler istişare edilecek. Komutanlar son verileri paylaşacak.
Yurt içinde yapılacak olan terör ile mücadelede yine MGK'da görüşülecek. Terör örgütlerinin kış yapılanmasına ilişkin operasyonları detayları paylaşılacak.
DOĞU AKDENİZ VE EGE'DEKİ GELİŞMELER
Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerde ele alınacak. Son olarak Yunanistan heyeti Ankara'ya gelmiş uzun sürenin ardından güven arttırıcı toplantılar tekrar başlamıştı. Atina'da yapılması beklenen toplantı öncesinde görüşmelerde kat edilen mesafe MGK'ya bildirilecek.
TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan yılın son toplantısına Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, ilgili bakanlar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katılacak.
YAZILI ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK
Toplantısı sonrası MGK Bildirisi'nin yazılı olarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniliyor.
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