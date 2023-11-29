Son dakika | Yılın son MGK toplantısı sona erdi

TERÖRLE MÜCADELE

MGK'da terörle mücadelede yıl son değerlendirilmesinin yanı sıra yeni yılda yapılacak operasyon ve hareket faaliyetleri de ele alınacak.Toplantıda Türkiye'nin milli güvenliliğini ilgilendiren tüm konular masada olacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek, Suriye'deki hareket alanlarındaki gelişmeler istişare edilecek. Komutanlar son verileri paylaşacak.

Yurt içinde yapılacak olan terör ile mücadelede yine MGK'da görüşülecek. Terör örgütlerinin kış yapılanmasına ilişkin operasyonları detayları paylaşılacak.