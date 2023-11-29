"Kabus doktor" hakkında 943 yıl 9 ay hapis istemi! Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu için artık yolun sonu

İddianamede Zoroğlu'nun ensest mağduru çocukların yaşayacağı ve sözde rehabilite edileceği 'Bacıhane' kurmayı hedeflediği de yazıldı. Buranın başına da FETÖ'den ihraç edilen bir polis memurunu görevlendirmeyi amaçlayan Zoroğlu'nun gözaltına alınmasını sağladığı bir ebeveyne, "Hep FETÖ'cüler mi yatacak biraz da siz yatın" dediği ortaya çıktı. Zoroğlu'nun çocuklar üzerinde kullandığı ketamin maddesinin çocuk ve ergen tedavisinde kullanımının olmadığına yönelik Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan görüşün de yer aldığı iddianamede, ketamin etken maddesinin, at, sığır, kedi, köpeklere yönelik cerrahi müdahalelerde kullanılan bir anestezik ilaç olduğu dolayısıyla çocuklar üzerinde denenmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Bakırköy'deki özel kliniğinde çocuk yaştaki hastalarına ketamin vererek ailelerinin istismarına uğradıklarına ilişkin iftira atmalarını sağlayan Eski İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'den ihraç edilen Zoroğlu, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla 17 Eylül'de tutuklanmıştı. İddiaya göre Zoroğlu, Bakırköy'deki özel kliniğine gelen çocuklara disosiyatif (Çoklu kişilik bozukluğu) teşhisi koyuyordu. Korkunç olay, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan birden fazla 'aile içi cinsel istismar' hakkında suç duyurularının ardından ortaya çıkmıştı. Savcılık üst üste gelen suç duyuruları sonucu iddiaları araştırdı. Araştırmalar sonucu raporları düzenleyen Salih Zoroğlu'nun FETÖ üyeliğinden KHK ile ihraç edilen bir isim olduğu belirlenmişti.