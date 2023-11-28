CHP’li İBB’den kadın çalışanlara büyük saygısızlık! Balık istifi gibi kamyonet kasasında taşındılar: Yazıklar olsun

Hangi firma hangi şirket olduğu hiç önemli değil, yazık, hiç olacak iş mi. Hayvan bile böyle taşınmaz, olacak iş değil. Bu mu kadına, analara bizim saygımız, analara verilen saygı bu yazıklar olsun" diyerek duruma tepki gösterdiği duyuldu. Kadınların sorumsuzca bu şekilde taşındığı anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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