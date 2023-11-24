Son dakika | Emeklilere 5 bin TL | AK Partili Güler açıkladı: Detaylı çalışma var

AK PARTİ'NİN 80 MADDELİK TEKLİFİNDE NELER VAR?

Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.

Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak.

Diğer taraftan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.