Muhtarlık başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? Muhtar olmak için nereye başvurulur? 2024 Yerel Seçimler hangi tarihte gerçekleşecek?

Muhtar olabilmek için öncelikle T.C. vatandaşı olunması gerekir. Aynı zamanda bireyin 25 yaşın üzerinde olması gerekmektedir. Diğer yandan muhtar olabilmek için en önemli şartlar içerisinde, ilgili köy veya mahallede en az altı ay süreli ikamet etmektir. Ayrıca yüz kızartıcı herhangi bir işe karışmamış ve adli sicil kaydı bulunmamış olması gerekir. Bu kriterleri taşıyan kişiler seçim zamanı adaylığını koyarak en fazla oyu almak suretiyle muhtar olabilir.

MUHTARIN GÖREVİ NE?

5 yıllık görev süresi içerisinde 4 tane aza ile beraber muhtar belli başlı bazı görevleri yerine getirir.

- Bireysel olarak köy ve mahalledeki sakinlerin kurallar nezdinde ilgili ikamet işlerini gerçekleştirmek.

- Yol ve çeşme gibi farklı ihtiyaçları ilgili kurumlara bildirmek.

- Merkez yönetim üzerinden bir temsilci olarak, kanun nezdinde gerekli hükümet uygulamaları ve yönetmelikleri bölge halkına duyurmak.

- Seçim dönemleri içerisinde sandık seçim kurullarında bulunmak.

- Asker çağına gelmiş kişilerin çizelgelerini bildirmek.

- Seçim listeleri askıya asmak ve gerekli seçim kağıtlarını sunmak.

- Salgın hastalıklar ve benzeri durumlar karşısında anında ilgili kurumları bilgi vermek.

- Bölgesi'nde yer alan yardıma ihtiyacı olan kişiler için, devlet üzerinden onlara destek sağlamak.