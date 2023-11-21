Katil İsrail kabinesi toplandı! Gazze’de ateşkes olacak mı? Esir takası adımı! Hamas lideri Haniye’den flaş açıklama







ATEŞKES AN MESELESİ Mİ?

Gazze sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu konuya ilişkin İsrail basınında yer alan bilgileri aktardı.



Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı:



Sabah saatlerinde bu yana ateş beklentisinin gölgesinde yoğun bombardıman vardı. Birçok sivilinde hayatını kaybettiği bilinmekte. Gözler ateşkese çevrilmiş bir de esir takasına çevrilmiş durumda.



Netanyahu İsrail Başbakanı toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda Katar'la görüşmüş oldukları konuyu hükümetine onaylatmaya çalışacak. Bununla ilgili toplantılar gerçekleşek.



Savaş Kabinesi Toplantısı başlamış durumda. Saatler 19.00 gösterdiğinde (İsrail saatine göre) Güvenlik Kabinesi gerçekleşecek. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde burada hükümet kabinesi bir görüşme gerçekleştirecek.



İsrail medyasında yer alan rakamlar 5 gün ateşkes deniyor. 53 İsrailli anne ve çocuklardan oluşan toplam 53 kişi 4 grup halinde teslim edilecek. 140 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Bunun yanı sıra akaryakıt ve ilaç yüklü 300 tırın Gazze'ye girişine izin verilecek.