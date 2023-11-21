Katil İsrail kabinesi toplandı! Gazze’de ateşkes olacak mı? Esir takası adımı! Hamas lideri Haniye'den flaş açıklama
Dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçu işleyen İsrail, 46 gündür Gazze'de soykırım yapıyor. Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi. Konuya ilişkin ise Hamas, "Gazze'de ateşkes konusunda cevabımızı Katar ve Mısır'a ilettik. Bu gece İsrail’in ateşkes konusunda cevabını bekliyoruz" dedi.
Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.
HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNUN İŞLEDİ
Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.
14 BİN KİŞİ ŞEHİT OLDU
Gazze'deki hükümet göre, İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 828 artarak 14 bin 128 oldu. Şehit olanların 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın
SU, YİYECEK, YEMEK, ELEKTİRİK YOK
Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.
NETANYAHU BU AKŞAM KABİNE'Yİ TOPLAYACAK
Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.
Kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade edildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.
İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
ATEŞKES AN MESELESİ Mİ?
Gazze sınırında bulunan A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu konuya ilişkin İsrail basınında yer alan bilgileri aktardı.
Hacıalioğlu şu ifadeleri kullandı:
Sabah saatlerinde bu yana ateş beklentisinin gölgesinde yoğun bombardıman vardı. Birçok sivilinde hayatını kaybettiği bilinmekte. Gözler ateşkese çevrilmiş bir de esir takasına çevrilmiş durumda.
Netanyahu İsrail Başbakanı toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda Katar'la görüşmüş oldukları konuyu hükümetine onaylatmaya çalışacak. Bununla ilgili toplantılar gerçekleşek.
Savaş Kabinesi Toplantısı başlamış durumda. Saatler 19.00 gösterdiğinde (İsrail saatine göre) Güvenlik Kabinesi gerçekleşecek. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde burada hükümet kabinesi bir görüşme gerçekleştirecek.
İsrail medyasında yer alan rakamlar 5 gün ateşkes deniyor. 53 İsrailli anne ve çocuklardan oluşan toplam 53 kişi 4 grup halinde teslim edilecek. 140 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Bunun yanı sıra akaryakıt ve ilaç yüklü 300 tırın Gazze'ye girişine izin verilecek.
ELİ KANLI NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
Katil askerlerini ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz" dedi.
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