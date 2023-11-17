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Başkan Erdoğan Almanya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2023
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Başkan Erdoğan Almanya’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyaretini tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti Berlin'den Türkiye'ye hareket etti.

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