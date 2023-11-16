CHP’de rüşvet çarkı patladı! Delegeler ’dolarla’ ikna edilmiş! İmamoğlu’ndan kelle başı 10 bin dolar...

"40'TAN FAZLA DELEGEYİ İKNA ETTİM"

Habere göre; Çakır, "Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki delegeleri değişimcilerden yana ikna etmek üzere anlaştık. Bu kapsamda Muş ve Iğdır başta olmak üzere birçok ilde delege ikna turları yaptım. 40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" dedi.

DELEGE BAŞI 10 BİN LİRAYA VARANA ÖDEME

Özgür Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.



Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;



"Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."