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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Gazze’ye yönelik sağlık yardımları için Mısır’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi. Temasları sonrası Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları da ziyaret etti. Ayrıca Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Dünyanın vicdan sahibi insanlarını harekete geçiren Gazze dramına karşı hastalar için bazı adımlar atabilecek durumdayız." mesajını verdi.

Sağlık Bakanı Bakan Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

KANSER HASTALARININ NAKLİ MASADA

Daha sonra Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.

"GAZZE DRAMINA KARŞI HASTALAR İÇİN ADIMLAR ATABİLECEK DURUMDAYIZ"

Görüşmeye dair sosyal medyadan açıklamada bulunan Bakan Koca, "Mısır'dayız. Hastaların tedavisi ve yürüteceğimiz program için Mısır Sağlık Bakanıyla bir görüşme yaptık. Dünyanın vicdan sahibi insanlarını harekete geçiren Gazze dramına karşı hastalar için bazı adımlar atabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA, GAZZE'DEN GETİRİLEN YARALILARI ZİYARET ETTİ

Temasları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.

İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.

Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Bu girişimler sonucunda Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştu.

İlaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanını taşıyan sağlık yardım gemisini Gazze halkı için Mısır'a ulaştıran Türkiye, daha önce de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla, yine sağlık malzemeleri ve sağlık personelini bölgeye göndermişti.

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