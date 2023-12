HSYK belirledi! İşte açığa alınan FETÖ’cü hakim ve savcılar

Daire tarafından hakkında açığa alma kararı verilen hakim ve savcıların isimleri şöyle:

"Ufuk Ermertcan (cumhuriyet savcısı), Bayram Köroğlu (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Savaş Yüksel (cumhuriyet savcısı), Ahmet Mi̇that Temel (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Aytaç (cumhuriyet savcısı), Aydın Can (cumhuriyet savcısı), Mustafa Arslan (cumhuriyet savcısı), Bülent Baki̇ (cumhuriyet savcısı), Mustafa Gönül (cumhuriyet savcısı), Ahmet Şanverdi̇ (hakim) Ahmet Bi̇lgi̇li̇ (hakim), Ahmet Tufan Taşmertek (hakim), Bayram Demi̇rci̇ (hakim), Cuma Afşar (hakim), Muhammet Ali̇ Kavak (hakim), Ahmet Erkan Deveci̇ (hakim), Müslüm Uzun (hakim), İbrahi̇m Kaya (hakim), Keri̇m Keleş (hakim), Hi̇lal Kaya (hakim), Keri̇m Duman (hakim), Emre Gülüşür (cumhuriyet savcısı), Mustafa Aslan (cumhuriyet savcısı), Oktay Yıldırım (cumhuriyet savcısı), Ali̇ Di̇nç (cumhuriyet savcısı), Mahfuz Şi̇mşek (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Esen (cumhuriyet savcısı), Abdurrahman Gökçeli̇ (hakim), Ayteki̇n Çağlar Turan (hakim), Mehmet Yıldız (cumhuriyet savcısı), Faruk Zeybek (hakim), Emi̇n Aydın (cumhuriyet savcısı), Meti̇n Akdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Ni̇hat Hırka (hakim), Kasım Dural (cumhuriyet savcısı), Meti̇n Özyurt (cumhuriyet savcısı), Muammer Taha Eki̇m (cumhuriyet savcısı), Gamze Eki̇m (hakim), Kenan Göksu (cumhuriyet savcısı), Mustafa Kami̇l Çolak (cumhuriyet savcısı), Ömer Temi̇z (cumhuriyet savcısı), Kevser Temi̇z (hakim), Hacı Sarıgüzel (cumhuriyet savcısı), Si̇nan Artuç (cumhuriyet savcısı), İsmet Yüksel (hakim), Kemal Çavdar (hakim), Hi̇lal Açar (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Açar (hakim), Yahya Bi̇rdeste (cumhuriyet savcısı), Yusuf Kesener (cumhuriyet savcısı), Murat Kalkan (hakim), Murat Durmaz (cumhuriyet savcısı), Bora Topuz (hakim), Rahmi̇ Aslan (hakim), Erhan Kılınç (hakim), Feyyaz Yoncalık (yargıtay tetkik hakim), Mehmet Yalçın (yargıtay tetkik hakim), Eyyup Gümüşhan, Beşi̇r Aslan (cumhuriyet savcısı), Ömer Emre Yılmaz (cumhuriyet savcısı), İhsan Ercan (cumhuriyet savcısı), Ayşe Ati̇lla Yılmaz (hakim), Fırat Çeli̇k (cumhuriyet savcısı), Fatma Nur Çeli̇k (hakim), Hüseyi̇n Şen (hakim), Mehmet Fati̇h Zengi̇n (hakim), Hasan Hendek (cumhuriyet savcısı), Adem Özcan (cumhuriyet savcısı), Selahatti̇n Güney (cumhuriyet savcısı), Nuretti̇n Toklu (cumhuriyet savcısı), Fahri̇ Körlü (cumhuriyet savcısı), Ayhan Uyumaz (cumhuriyet savcısı), Levent Şahi̇n (hakim), Süleyman Yüksel Yavaş (hakim), Yıldırım Şafak (hakim), Levent Mutlu (hakim), Mehmet Tekkoyun (hakim), Adem Türkel (hakim), Kadri̇ Atalay (hakim), Sertaç Eki̇ci̇ (cumhuriyet savcısı), Tahi̇r Yi̇ği̇tel (hakim), Yunus Genç (cumhuriyet savcısı), Yavuz Demi̇r (cumhuriyet savcısı), Hasan Aymaz (cumhuriyet savcısı), Beki̇r Tül (cumhuriyet savcısı), Gonca Gülleci̇ Demi̇r (hakim) Recep Tat (hakim), Muhammet Kürşat Kendi̇r (yargıtay tetkik hakimi), Merve Kendi̇r (yargıtay tetkik hakimi), Eyyüp Akgül (cumhuriyet savcısı), Songül Akgül (hakim), Yıldıray Tuna (cumhuriyet savcısı), Burçi̇n Tuna (hakim), Murat Demi̇r (cumhuriyet savcısı), Adem Önay (cumhuriyet savcısı), Alpaslan Mamak (cumhuriyet savcısı), Selami̇ Solak (cumhuriyet savcısı), Yaşar Kavalcıoğlu (cumhuriyet savcısı), Mükremi̇n Yıldırım (cumhuriyet savcısı), Hali̇l İbrahi̇m Kebeşoğlu (hakim), Kenan Güney (hakim), Erdem Doğan (hakim), Süeda Kadıoğlu (hakim), Rafet Emre (hakim), Orhan Güngör (cumhuriyet savcısı), Tali̇p Demi̇rezen (cumhuriyet savcısı), Fati̇h Gökçe (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Çoban (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Çalışkan (cumhuriyet savcısı), Erol Kablan (cumhuriyet savcısı), Muzaffer Demi̇rbi̇lek (cumhuriyet savcısı), İlhami̇ Demi̇r (hakim), Nurgül Kaplan Demi̇rbi̇lek (hakim), Vi̇ldan Kaya (hakim), Bahadır Oruç (cumhuriyet savcısı), Nesli̇han Gökçe Oruç (hakim), Muhammed Türkyılmaz (cumhuriyet savcısı), Lütfi̇ye Türkyılmaz (hakim), Hüseyi̇n Aksoy (cumhuriyet savcısı), Hamza Özey (cumhuriyet savcısı), Ali̇ Gi̇rgi̇n (hakim), Hali̇l Tarkan (hakim), Hasan Çamlıbel (hakim), Mücella Gi̇rgi̇n (hakim), Esma Aksoy (hakim), Emrullah Şekerci̇ (hakim), Ali̇ Zorlu (cumhuriyet savcısı), Derya Zorlu (hakim), Si̇nan Kart (hakim), İsmai̇l Demi̇r (cumhuriyet savcısı), Keri̇m Kuru (hakim), Ali̇ Aktaş (cumhuriyet savcısı), Tuna Özbek (hakim), Hasan Bahadır Büyükavcı (hakim), Ersan Yaldır (cumhuriyet savcısı), Hedi̇ye Çi̇men (hakim), İsmai̇l Erkek (hakim), Sümeyra Yaldır (hakim), Selma Balcı (hakim), Bi̇lge Nur Kaya (hakim), Ali̇ Rüştü Olgun (hakim), Aynur Derya Kocagöz (hakim), Serkan Karakoç (cumhuriyet savcısı), Ömer Aykut Özdoğan (hakim), Ahmet Gazi̇ Yakar (cumhuriyet savcısı), Meli̇ha İmran Yakar (hakim), Barbaros Doğan (cumhuriyet savcısı), Kübra Doğan (hakim), Hasan Erkoç (hakim), Uğur Aksan (cumhuriyet savcısı), Mustafa Özkan (cumhuriyet savcısı), Gürhan Okan Us (cumhuriyet savcısı), Sali̇m Balık (hakim), Yasi̇n Öztürk (cumhuriyet savcısı), Hi̇lal Öztürk (hakim), Sevgül Çete (hakim), Ümi̇t Deni̇z (anayasa mahkemesi raportörü), Bahadır Yalçınöz (anayasa mahkemesi raportörü), Canbulut Şaşmaz (anayasa mahkemesi raportörü), Recep Ünal (anayasa mahkemesi raportörü), Şebnem Nebi̇oğlu Öner (anayasa mahkemesi raportörü), Hüseyi̇n Patıraman (anayasa mahkemesi raportörü), Mahmut Cuvoğlu (cumhuriyet savcısı), Ni̇hal Cuvoğlu (hakim), Tansel Ünal (cumhuriyet savcısı), Mustafa Bi̇lgi̇li̇ (cumhuriyet savcısı), Hakan Umut (cumhuriyet savcısı), Abdulkadi̇r Cem Gökmen (cumhuriyet savcısı), Murat Akkurt (cumhuriyet savcısı), Levent Kurt (cumhuriyet savcısı), Mehmet Şahi̇n (cumhuriyet savcısı), Mustafa Yılmaz (cumhuriyet savcısı), Sali̇m Duran (cumhuriyet savcısı), Yunus Genç (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Büyükgümüş (cumhuriyet savcısı), Muhammet Alabaş (hakim), Ni̇hal Uslu (hakim), Süleyman Savut (hakim), Burhan Yaz (hakim), İbrahi̇m Demi̇rtaş (hakim), Hali̇l İbrahi̇m Kütük (hakim), Ahmet Korkmaz (hakim), Kadri̇ye Çatal (hakim), Mehmet Emi̇n Özer (hakim), Tacetti̇n Şeker (hakim), Ergün Torlak (hakim), Fahri̇ Uzun (hakim), Mustafa Uğur Kabasakal (cumhuriyet savcısı), Erhan Polat, Zeka Kayalı, Özden Doğan, Murat Türk, Mete Ercoşgun, Ümi̇t Toprak (hakim), İsmai̇l Hakkı Şentürk (cumhuriyet savcısı), Ari̇f Ramazan Gür (cumhuriyet savcısı), Ali̇ Di̇ki̇ci̇ (cumhuriyet savcısı), Hakan Öztürk (cumhuriyet savcısı), Ni̇zametti̇n Toprak (cumhuriyet savcısı), Kerem Arabacı (cumhuriyet savcısı), Meti̇n Beyhan (cumhuriyet savcısı), İlhan Sarıyer (hakim), Hüseyi̇n Serter (hakim), Teoman Gökçe (hakim), Şeri̇fe Aysun Mutafoğlu (hakim), Ahmet Kaya (hakim), İsmai̇l Zararsız (hakim), Jale Teti̇k (hakim), Nurhüda Aydi̇n (yargıtay cumhuriyet savcısı), İbrahim Coşkun, Şükrü Uluyol, Ata Köycü (cumhuriyet savcısı), Abdullah Cebeci̇ (cumhuriyet savcısı), Gali̇p Aşık (cumhuriyet savcısı), Oğuz Aydın (cumhuriyet savcısı), Hakan Dündar (cumhuriyet savcısı), Osman Özdamar (cumhuriyet savcısı), Yaşar Turan (hakim), Oktay Dayi̇ (hakim), Serdar Gürler (hakim), Beki̇r Soytürk (hakim), Durmuş Çeti̇n (hakim), Yüksel Hız (hakim), Özkan Doğan (hakim), Fadi̇me Aydın (hakim), Mahmut Günay (hakim), Ayşen Dündar (hakim), Durmuş Kara (hakim), Erkan Yılmaz (hakim), Hüseyi̇n Yavuz (cumhuriyet savcısı), Hafi̇ze Yavuz (hakim), Mehmet Kuran (cumhuriyet savcısı), Vedat Kurtoğlu (cumhuriyet savcısı), Yasemi̇n Kurtoğlu (hakim), Ali̇ Bey Di̇ki̇li̇ (hakim), Süleyman Bağrıyanık, Adem Calay (hakim), Hi̇kmet Bakan (cumhuriyet savcısı), Feri̇dun Düğer (hakim), Feri̇de Bayram Yalın (hakim), Aynur Özgül (hakim), Tuğrul Çakmar (hakim), İbrahi̇m Sonkaya (cumhuriyet savcısı), Ayşegül Sonkaya (hakim), Yusuf Hotalak (cumhuriyet savcısı), Eli̇f Aycan Hotalak (hakim), Emre Altun (cumhuriyet savcısı), Gülşah Güzeltaş (hakim), Emrah Urfalı (hakim), Meti̇n Durgun (cumhuriyet savcısı), Naki̇p Özdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Ergün Tokgöz (cumhuriyet savcısı), Eyüp Murat Duran (cumhuriyet savcısı), Murat Saz (hakim), Ahmet Aydın (hakim), Serap Aydın (hakim), Asuman Turan Mutlu (hakim), Şeref Ata (cumhuriyet savcısı), Murat Öztürk (hakim), Meci̇t Yıldırım (cumhuriyet savcısı), Sultan Yıldırım (hakim), Süleyman Dalkılıç (cumhuriyet savcısı), Furkan Olgaç (hakim), Oktay Bahadır (cumhuriyet savcısı), Hakan Öztürk (hakim), Fati̇h Ergül (cumhuriyet savcısı), Uğursay Yaylacı (cumhuriyet savcısı), Berri̇n Yaylacı (hakim), Mürsel Aysan (cumhuriyet savcısı), Reyhane Aysan (hakim), Tahi̇r Aydoğmuş (cumhuriyet savcısı), Çi̇ğdem Aydoğmuş (hakim), Mehmet Sali̇h Bi̇lge (cumhuriyet savcısı), Zülal Bi̇lge (hakim), Nevi̇n Özkan (cumhuriyet savcısı), Yaşar Sadık Taşkın (cumhuriyet savcısı), Ri̇fat Ertürkmen (cumhuriyet savcısı), Sali̇h Türkyılmaz (cumhuriyet savcısı), Mehmet Fırat (cumhuriyet savcısı), Osman Nuri̇ Güler (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Bayteki̇n (cumhuriyet savcısı), Fi̇kret Gönen (cumhuriyet savcısı), Bayram Turgut (cumhuriyet savcısı), Ni̇hat Öztürk (cumhuriyet savcısı), Fevzi̇ Özkan (hakim), Emel Özkan (hakim), Hasan Teke (hakim), Abdullah Boyalı (hakim), İbrahi̇m Karpuz (hakim), Abdurrahman Yılmaz (hakim), Aki̇f Köylü (hakim), Hasan Gülver (hakim), Hüseyi̇n Gülmez (hakim), İshak Kılavuz (hakim), Ayşe Taşkın (hakim), Suzan Ece Ertürkmen (hakim), Nevzat Demi̇r (hakim), Ülkü Müni̇fe Bozkurt (hakim), Mehmet Akbal (hakim), Mehmet Çelebi̇ (hakim), Yeşi̇m Kayalı Gönen (hakim), Adnan Acar (cumhuriyet savcısı), Esra Acar (hakim), Meti̇n Acar (hakim), Mustafa Altun (hakim), Adem Karaca (hakim), Cemaletti̇n Karahan (cumhuriyet savcısı), Zeki̇ Güler (hakim), Esma Ayar (hakim), Nuran Karahan (hakim), Mustafa Yılmaz (hakim), Bülent Göktopal (cumhuriyet savcısı), Yüksel Gök (cumhuriyet savcısı), Emi̇ne Gök (hakim), Atakan Yaşaroğlu (hakim), Hasan Adıgüzel (hakim), Mustafa Karaosmanoğlu (hakim), Ayşe Tuba Karaosmanoğlu (hakim), Ertuğrul Ayar (hakim), Eyüp Özer (hakim), Zehra Demi̇rci̇ Çeli̇k (cumhuriyet savcısı), Mustafa Evğün (hakim), Sani̇ye Evğün (hakim), Akın Karakaş (yargıtay tetkik hakimi), Ruki̇ye Karakaş (yargıtay tetkik hakimi), Tonguç Bölükbaş (yargıtay tetkik hakimi), Günbi̇ke Efi̇l Bölükbaş (yargıtay tetkik hakimi), Kadi̇r Tanrıkulu (yargıtay tetkik hakimi), İshak Eken, Ercan Karakuş, Yusuf Şınık (cumhuriyet savcısı), Sedat Özen (cumhuriyet savcısı), Mehmet Berk (cumhuriyet savcısı), Hi̇kmet Şentürk (cumhuriyet savcısı), Ercan Aydemi̇r (hakim), Murat Göksu (hakim), Hali̇l İbrahi̇m Korkmaz (hakim), Mustafa Koşum (hakim), Hi̇kmet Şen (hakim), Ali̇ Kuzu (cumhuriyet savcısı), Nurullah Teki̇n (cumhuriyet savcısı), Mustafa Çağatay (anayasa mahkemesi raportörü), Volkan Özdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Yakup Ölçer (cumhuriyet savcısı), Mehmet Köroğlu (hakim), Haşi̇m Teki̇n (hakim), Mücahi̇d Ünal (cumhuriyet savcısı), Emi̇ne Ünal (hakim), Süleyman Özen (hakim), Sabri̇ Dağdelen (cumhuriyet savcısı), Onur Gündem (cumhuriyet savcısı), Serhan Budak (hakim), Onur Arslantepe (cumhuriyet savcısı), Zehra Haktanır Arslantepe (hakim), Kami̇l Müftüoğlu (cumhuriyet savcısı), Hati̇ce Müftüoğlu (hakim), Rıza Dedebali̇ (cumhuriyet savcısı), Semra Çakır Dedebali̇ (hakim), Ender Yakup Aker (yargıtay tetkik hakimi), Mustafa Koyuncu (hakim), Mücahi̇t Teki̇ntaş (hakim), İsmai̇l Çıtak (hakim), Gürhan Sezer (cumhuriyet savcısı), Ramazan Aslan (hakim), Ferhat Demi̇r (hakim) İsmai̇l Cerrahoğlu (hakim), Barış Yi̇ği̇t (cumhuriyet savcısı), Hüsnü Gün (cumhuriyet savcısı), Kamşat Yi̇ği̇t (hakim), Merve Gün (hakim), Muhammed Sai̇t Can (cumhuriyet savcısı), Yasemi̇n Can (hakim), Mahmut Yeşi̇lyurt (cumhuriyet savcısı), Merve Yeşi̇lyurt (hakim), Beytullah Pazar (hakim), Levent Kaya (cumhuriyet savcısı), Mustafa Demi̇rcan (cumhuriyet savcısı), Ömer Faruk Aydın (cumhuriyet savcısı), Yasemi̇n Demi̇rcan (hakim), Sali̇h Doğan (cumhuriyet savcısı), Muhammed Ari̇f Danış (cumhuriyet savcısı), Nagehan Danış (hakim), Betül Doğan (hakim), Ayteki̇n Bayraktar (cumhuriyet savcısı), Seyfetti̇n Atıcı (cumhuriyet savcısı), Habi̇p Atak (cumhuriyet savcısı), Mehmet Duman (cumhuriyet savcısı), Burhanetti̇n Öztürk (cumhuriyet savcısı), İrfan Sezgi̇n (cumhuriyet savcısı), Fati̇h Er (ağır ceza mahkemesi üyesi), Habi̇b Atasoy (hakim), Hati̇ce Öztürk (hakim), Bahatti̇n Akkan (hakim), Yılmaz Şengül (hakim), Fatma Öztürk (hakim), Celaletti̇n Dönmez (hakim), Emi̇n Kaya (hakim), Gülay Ertaş (hakim), Serkan Aydın (yargıtay tetkik hakimi), Ali̇ Gökceoğlu (hakim), Mustafa Doğan (hakim), Muhammet Eray Beyazal (cumhuriyet savcısı), Onur Yalçın (cumhuriyet savcısı), Sani̇ye Yalçın (hakim), Yasi̇n Seyhan (cumhuriyet savcısı), Sevgi̇ Seyhan (hakim), Beki̇r Çeli̇k (hakim), Yakup Kalkan (cumhuriyet savcısı), Özlem Kalkan (hakim), Çağla Sönmez (hakim), Samet Kalyoncu (hakim), Fati̇h Özkan (hakim), Veli̇ Karabacak (cumhuriyet savcısı), Ümi̇t Ünal (cumhuriyet savcısı), Hi̇dayet Kandemi̇r (cumhuriyet savcısı), Mutlu Bulut (cumhuriyet savcısı), Mümi̇n Çeti̇n (hakim), Mesut Yazıcı (hakim), Hüseyi̇n Tolga Coşkuner (hakim), Aydın İpek (cumhuriyet savcısı), Tarık Gür (cumhuriyet savcısı), Abi̇di̇n Bozkan (cumhuriyet savcısı), Mehmet Şafak (cumhuriyet savcısı), Seyfetti̇n Yi̇ği̇t (cumhuriyet savcısı), Ahmet Özgüngör (cumhuriyet savcısı), Mustafa Baklacı (cumhuriyet savcısı), Zafer Hazar (cumhuriyet savcısı), Yücel Yayla (cumhuriyet savcısı), Hali̇t Tunç (cumhuriyet savcısı), Nurullah Yamalı (cumhuriyet savcısı), Murat Gölyeri̇ (cumhuriyet savcısı), Yaşar Akay (cumhuriyet savcısı), Yavuz Eti̇şgen (hakim), Sai̇de Di̇lan Erdoğan Yayla (hakim), Özgür Yorulmaz (hakim), Meti̇n Efe (hakim), Mustafa Özçeli̇k (hakim), Ömer Sevgi̇li̇ocak (hakim), Hacer Dündar Ergün (hakim), Mustafa Kahya (hakim), Necati̇ Türkmen (hakim), Mehmet yavaş (hakim), Mustafa Özterzi̇ (hakim), Erol Mutlu (hakim), Alpazi̇z Bacak (hakim), Asi̇ye Kahya (hakim), Ali̇ Sayın (hakim), Mehmet Eki̇nci̇ (hakim), Mehmet Şahi̇n (cumhuriyet savcısı), Tahsi̇n Taşkın (yargıtay cumhuriyet savcısı), Dursun Aygör Hi̇kmet Usta (cumhuriyet savcısı), Yavuz Yılmaz (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Aksoy (cumhuriyet savcısı), Cemi̇l Akdeni̇z (cumhuriyet savcısı), Ulvi̇ Karaşahi̇n (cumhuriyet savcısı), Şaban Özdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Togay Akdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Gürsel Keleş (cumhuriyet savcısı), Umut Güneş (cumhuriyet savcısı), Ci̇hangi̇r Yıldız (hakim), Sema Çoğan (hakim), Olcay Gül (hakim), Onur Çoğan (hakim), Nevzat Akbi̇lek (hakim), Bi̇lgi̇n Kızılay (hakim), Uğur Doğan Çeti̇n (hakim), Şule Güneş (hakim), İsmai̇l Akkol (hakim), Ebru Havva Akbi̇lek (hakim), Gökmen Demi̇rcan (hakim), Abdullah Öztürk (hakim), Davut Bedi̇r (hakim), Ali̇ Altıntaş (hakim), Cafer Akpınar (hakim), Ali̇ Çeti̇n Yılmaz (cumhuriyet savcısı), Nejla Yılmaz (hakim), Necati̇ Mi̇ralay (cumhuriyet savcısı), Tülay Mi̇ralay (hakim), Mahmut Arslan (hakim), Mehmet Arzi̇k (cumhuriyet savcısı), Ahmet Bülent Karaaslan (cumhuriyet savcısı), Asi̇ye Karaaslan (hakim), Hasan Yıldız (cumhuriyet savcısı), Cansu Yıldız (hakim), Güray Batur (yargıtay tetkik hakimi), Yıldız Çakır, Alpaslan Uz, Mehmet Takımsu (cumhuriyet savcısı), Seli̇m Berber (cumhuriyet savcısı), Ahmet Ağbulut (cumhuriyet savcısı), Zekeri̇ya Atça (cumhuriyet savcısı), Abuzer Uzun (cumhuriyet savcısı), Esra Karasolak Ağbulut (hakim), Eli̇f Aydın Uzun (hakim), Lütfi̇ Demi̇r (hakim), Gülşah Emi̇ne Çi̇çek (hakim), Hülya Atça (hakim), Fatma Ünal (hakim)."



"Olcay Dündar (cumhuriyet savcısı), Emi̇r Erdem Şi̇mşek (hakim), Fati̇h Akçay (hakim), Recep Eşi̇m (hakim), Serkan Çağlayan (hakim), Canan Önder (hakim), Nedi̇m Acu (hakim), Nesi̇be Özer (hakim), Ahmet Müşteba Özbek (hakim), Melek Acu (hakim), Suzan Akçay (hakim), Hacer Şi̇mşek (hakim), Rahi̇me Baş (hakim), Taner Erkaçal (cumhuriyet savcısı), Ali̇ Toksöz (cumhuriyet savcısı), Eyüp Savcı (cumhuriyet savcısı), Mehmet Yazıcı (cumhuriyet savcısı), Asabi̇l Yırtıcı (hakim), Eda Yırtıcı (hakim), Mustafa Kobat (cumhuriyet savcısı), İsmet Baysan Kobat (hakim), Ahmet Selçuk Varol (Yargıtay cumhuriyet savcısı), Yüksel Erdoğan, Mustafa Doğan, Ersi̇n Tosun (cumhuriyet savcısı), Ramazan Özer (hakim), Abdulvahap Yılmaz (cumhuriyet savcısı), Mehmet Engi̇n Korkmaz (cumhuriyet savcısı), Tayfun Kaya (cumhuriyet savcısı), Yüksel Fazla (cumhuriyet savcısı), Ati̇lla Öztürk (cumhuriyet savcısı), Si̇nan Akdoğan (hakim), Semra Kaya (hakim), Ersagun Yavuz Eryıldız (hakim), Fati̇h Mehmet Uslu (hakim), Recep Kömürcü (Yargıtay tetkik hakimi), Erdoğan Demi̇rtaş, Samet Büyük (hakim), Doğan Sefer (cumhuriyet savcısı), Emrah Süzer (cumhuriyet savcısı), Muhammed Davut Turğut (cumhuriyet savcısı), Meli̇ha Süzer (hakim), Emi̇ne Esenli̇k (hakim), Ömer Paksoy (hakim), Hati̇ce Turğut (hakim), Abdullah Şarman (hakim), Turgut Kaya (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Öneker (hakim), Ahmet Di̇lfi̇ruz (cumhuriyet savcısı), Nurcan Gümüş (hakim), Kemal Uslu (cumhuriyet savcısı), Muzaffer Bayram (cumhuriyet savcısı), Adem Doğru (cumhuriyet savcısı), Muharrem Zeki̇ Özcan (cumhuriyet savcısı), Sırrı Yücel (cumhuriyet savcısı), Zafer Uygun (cumhuriyet savcısı), Zafer Ünal (cumhuriyet savcısı), Veysel Ertarğın (cumhuriyet savcısı), Süleyman Can (cumhuriyet savcısı), Bülent Aydoğan (hakim), Mehmet Güloğlu (hakim), İsmai̇l Şahi̇n (hakim), Selami̇ Durak (hakim), Ercan Güler (hakim), Hasan Özdemi̇r (hakim), Mehmet Raşi̇t Nas (hakim), Yavuz Gürtepe (hakim), Orhan Genç (Yargıtay tetkik hakimi), Hüseyi̇n Yalçın (Yargıtay tetkik hakimi), Sultan Köysüren Genç (Yargıtay tetkik hakimi), Süleyman Çam (cumhuriyet savcısı), Sümeyra Çam (hakim), Mehmet Fati̇h Öğe (cumhuriyet savcısı), Seli̇m Akan (cumhuriyet savcısı), Sani̇ye Akan (hakim), Cuma Güneş (hakim), Hasan Mazıbaş (hakim), Akın Çakın (cumhuriyet savcısı), Mustafa Celal Ertürk (cumhuriyet savcısı), Mehmet Kaya (cumhuriyet savcısı), Meti̇n Eti̇l (cumhuriyet savcısı), Yavuz Aydın (hakim), Menderes Önkal (cumhuriyet savcısı), Mustafa Avşar (cumhuriyet savcısı), Tuğba Oğuz Avşar (hakim), Refi̇k Mamaloğlu (hakim), İsmai̇l Çeli̇k (hakim), Sadetti̇n Avcı (hakim), Bi̇lal Göçen (hakim), Ramazan Özcan (hakim), Mehmet Çalışır (Yargıtay tetkik hakimi), Fi̇kret İlhan (Yargıtay tetkik hakimi), Serdar Göçer (hakim), Nurgül Göçer (hakim), Adem Yılmaz (hakim), Reyhan Şi̇mşek Demi̇ral (hakim), Ati̇lla Ulupınar (cumhuriyet savcısı), Rahmi̇ Kurt (hakim), Burhan Saç (cumhuriyet savcısı), Esabi̇l Kale (cumhuriyet savcısı), Orhan Çeti̇ngül (cumhuriyet savcısı), Hati̇ce Çeti̇ngül (hakim), Mustafa Özkan (cumhuriyet savcısı), Mehmet Ali̇ Pekgüzel (cumhuriyet savcısı), Feri̇dun Süzer (cumhuriyet savcısı), Kenan Koçer (cumhuriyet savcısı), Oya Koçer (cumhuriyet savcısı), Özcan Şi̇şman (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Usta (cumhuriyet savcısı), Bayram Bayar (cumhuriyet savcısı), Mehmet Fansa (cumhuriyet savcısı), Muharrem Çeti̇n (cumhuriyet savcısı), Adnan Demi̇r (cumhuriyet savcısı), Tamer Ünüvar (cumhuriyet savcısı), Beki̇r Bakay (cumhuriyet savcısı), Ali̇ Özdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Mehmet Gençoğlu (cumhuriyet savcısı), Ahmet Ödül (hakim), Hüseyi̇n Eker (hakim), Yasi̇n Valacık (hakim), Hacer Gençoğlu (hakim), Ali̇ Erdem Sevdi̇m (hakim), Kerem Küçük (hakim), Bülent Coşkun (hakim), Ayhan Yıldırım (hakim), Ahmet Hamdi̇ Bayar (hakim), Ahmet Avcı (hakim), Suat Sonay, (hakim), Ahmet Uğur Akbulut (hakim), Yılmaz Erdem (hakim), Aydın Karabıyık (hakim), Hi̇cran Süzer (hakim), Mustafa Çolaker (hakim), Yasemi̇n Demi̇r (hakim), Mehmet Karababa (hakim), Umut Koç (cumhuriyet savcısı), Mi̇ktat Başaran (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Pek (cumhuriyet savcısı), Hülya Pek (hakim), Muhammet Varol (cumhuriyet savcısı), Esra Varol (hakim), Mustafa Kemal Tunç (cumhuriyet savcısı), Selma Ağar Tunç (hakim), Mustafa Hakan Uğur, Muharrem Elen (hakim), Sevda Güven (hakim), Beytullah Ata (hakim), Tuncay Yıldız (cumhuriyet savcısı), Hüseyi̇n Canşi̇ (cumhuriyet savcısı), Murat Bi̇lgi̇ç (cumhuriyet savcısı), Tüli̇n Bi̇lgi̇ç (hakim), Emi̇ne Özturgut (hakim), Barbaros Hayretti̇n Eki̇ci̇ (hakim), Razi̇ye Demi̇rli̇ (hakim), Hakan Yavuz (hakim), Engi̇n Polat (cumhuriyet savcısı), Havva Polat (hakim), Şi̇nasi̇ Levent Aydemi̇r (hakim), Serkan Erdoğan (hakim), Kami̇l Koti̇loğlu (cumhuriyet savcısı), Hali̇me Koti̇loğlu (hakim), Hüsametti̇n Uyan (hakim), Emrah Ermurat (hakim), Ali̇ Aktaş (hakim), Serdar Söyler (cumhuriyet savcısı), Ayşe Söyler (hakim), Serdar Açıkgöz (cumhuriyet savcısı), Hi̇kmet Emre Şık (hakim), Şazi̇me Tuba Açıkgöz (hakim), Osman Ünsal (hakim), Hayri̇ye Şahi̇n (hakim), İsmai̇l Özgan (hakim), Zaki̇r Alada (cumhuriyet savcısı), Sena Şahsuvaroğlu Ünlü (cumhuriyet savcısı), Ömer Ünlü (hakim), Engi̇n Kara (cumhuriyet savcısı), Gülay Kara (hakim), Meti̇n Çokmutlu (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Yalvaç (cumhuriyet savcısı), Merve Yalvaç (hakim), Yasi̇n Kayalar (hakim), Osman Berk (hakim), Mehmet Ulutaş (hakim), Talha Tok (hakim), Ayşe Boz (hakim), Abdulhali̇l Kasım (hakim), Mehmet Kurt (cumhuriyet savcısı), Banu Kurt (hakim), Si̇bel Özdemi̇r (hakim), Hakan Çakıroğlu (hakim), Özkan Gülteki̇n (cumhuriyet savcısı), Sıttık Temür (cumhuriyet savcısı), Haydar Ersözoğlu (cumhuriyet savcısı), Hüseyi̇n Ayyayla (cumhuriyet savcısı), Cahi̇t Kargılı (hakim), Şi̇mşek Küyük (hakim), Haydar Kol (hakim), Bahti̇yar Kızıl (cumhuriyet savcısı), Serhat Dolu (hakim), İlhami̇ Saykın (hakim), Şükrü Erkal (hakim), Faruk Demi̇r (hakim), Ergün Yavuz (cumhuriyet savcısı), Caner İlkan (cumhuriyet savcısı), Fati̇h Demi̇rci̇ (cumhuriyet savcısı), Özlem Akçakaya (hakim), Şehmus Akçakaya (hakim), Süleyman Tuna Di̇kmen (cumhuriyet savcısı), Arzu Topuz (hakim), Türke Tutku Di̇kmen (hakim), Fatih Bakan, Nazlı Bakan, Ersi̇n Ermurat (hakim), Aycan Üründül (cumhuriyet savcısı), Fati̇h Şengül (hakim), Nadi̇r Akyüz (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Aydın (cumhuriyet savcısı), Hasan Yüksel (cumhuriyet savcısı), Sultan Yüksel (hakim), Remzi̇ Duman (cumhuriyet savcısı), Aysun Duman (hakim), İbrahi̇m Gökalp (cumhuriyet savcısı), Güli̇z Gökalp (hakim), Emi̇n Zorlu (cumhuriyet savcısı), Serkan Yıldız (cumhuriyet savcısı), Peli̇n Yıldırım Yıldız (hakim), Eli̇f Zorlu (hakim), Bi̇lal Akyayla (cumhuriyet savcısı), Ami̇ne Tuğçi̇n Akman (hakim), Emrullah Akman (hakim), Ayşegül Akyayla (hakim), Eren Tombak (cumhuriyet savcısı), Abdussamed Öztürk (hakim), Hani̇fi̇ Koç (cumhuriyet savcısı), Veysi̇ Öztürk (hakim), İsmai̇l Sarı (cumhuriyet savcısı), Mehmet Ari̇f Yalçınkaya (cumhuriyet savcısı), Kevser Tuğba Yalçınkaya (hakim), Mutlu Coşkun (cumhuriyet savcısı), Gülşen Puşuroğlu Coşkun (hakim), Hali̇l İbrahi̇m Köksal (hakim), Ramazan Turhal (cumhuriyet savcısı), Erdal Özdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Ci̇han Kansız (cumhuriyet savcısı), İsmai̇l Tandoğan (cumhuriyet savcısı), Yavuz Yüzlü (cumhuriyet savcısı), Savcısı), Yüksel Çakır (cumhuriyet savcısı), Eşref Köse (cumhuriyet savcısı), Nai̇m Karaağaç (cumhuriyet savcısı), Zekeri̇ya Bayazıt (cumhuriyet savcısı), Hasan Dönmez (cumhuriyet Savcısı), Resul Köse (cumhuriyet savcısı), Tevrat Ateş (cumhuriyet savcısı), Ömer Tütüncü (cumhuriyet savcısı), Ahmet Kalpak (hakim), Erol Ofluoğlu (hakim), Yılmaz Parıltı (hakim), Beytullah Bektaş (hakim), Yeşi̇m Sayıldı (hakim), Turan Açıkmeşe (hakim), Mehmet Emi̇n Menteş (hakim), Ulvi̇ Altınışık (hakim), Fatma Açıkmeşe (hakim), Adem Çeli̇k (cumhuriyet savcısı), Mehmet Gökhan Pehli̇van (Yargıtay tetkik hakimi), Nazım Yi̇ği̇t (Yargıtay tetkik hakimi), Yıldırım Bayyurt (cumhuriyet savcısı), Doğan Bülent Belli̇, Tuğba Geredeli̇ Sayar (hakim), Cemi̇l Yorgancı (cumhuriyet savcısı), Hasan Çakmak (hakim), Ahmet Küçükkatrancı (cumhuriyet savcısı), Mehmet Ali̇ Karaköse (cumhuriyet Savcısı), Hali̇l İbrahi̇m Nas (cumhuriyet Savcısı), Göksu Elmas Nas (hakim), Ahmet Serdar Yılmaz (cumhuriyet Savcısı), Şengül Yılmaz (hakim), İsmai̇l Çeli̇k (cumhuriyet Savcısı), Yeşi̇m Çeli̇k (hakim), Fai̇k İlgen (hakim), Gülcan Bardakçı (cumhuriyet savcısı), Turan Aydın (cumhuriyet savcısı), Abdülazi̇m Gülteki̇n (hakim), Abdullah Karakurt (hakim), Ali̇ Yaşi̇n (cumhuriyet savcısı), Mehmet Yazgan (cumhuriyet savcısı), Mustafa Açay (cumhuriyet savcısı), Ebru Yazgan (hakim), Mustafa Bekar (hakim), Zehra Sönmez Bayrak (hakim), Abdullah Yıldırım (cumhuriyet savcısı), Sali̇h Ayluçtarhan (cumhuriyet savcısı), Ümi̇t Murat Ülker (hakim), Meral Ayluçtarhan (hakim), Selda Şerefli̇ Ülker (hakim), Kutlu Sevi̇nç (hakim), Murat Fırat (Yargıtay Tetkik Hakimi), İbrahim Gülkılık, Fazıl Balta (cumhuriyet savcısı), Murtaza Asaroğlu (hakim), Mehmet Uğur Hançerli̇ (hakim), Şengül Hançerli̇ (hakim), Hayretti̇n Adıgüzel (hakim), Enes Uzunel (cumhuriyet savcısı), Rabi̇a Uzunel (hakim), Nuri̇ Önal (cumhuriyet savcısı), Ayten Önal (hakim), Muhterem Bi̇ldi̇ren (hakim), Kıymet Sema Mendi̇lci̇oğlu (hakim), Emre Yeti̇ş (hakim), Mehmet Turan Deni̇zgöçer (cumhuriyet savcısı), Si̇nan Si̇vri̇ (hakim), Mi̇hri̇ban Dalardıç Deni̇zgöçer (hakim), Ufuk Yeşi̇l (cumhuriyet savcısı), Mehmet Ergi̇n (cumhuriyet savcısı), Nebi̇ Küçükbi̇leci̇ (hakim), Ramazan Kavak (hakim), Hasan Alıcı (hakim), Ferruh Gün (cumhuriyet savcısı), Hakan Karaali̇ (cumhuriyet Savcısı), Mustafa Baysal (cumhuriyet savcısı), Adnan Çi̇men (cumhuriyet savcısı), Ayhan Bozlak (cumhuriyet savcısı), Mustafa Sırlı (cumhuriyet savcısı), Yalçın Karaca (cumhuriyet savcısı), Vahdetti̇n Toklucu (cumhuriyet savcısı), Hi̇kmet Gürbüz (cumhuriyet savcısı), Ramazan Akyıldız (cumhuriyet savcısı), Hüseyi̇n Koçaslan (cumhuriyet savcısı), Murat Özcan (cumhuriyet savcısı), Hasan Dursun (cumhuriyet savcısı), Bi̇lal Çal (hakim), Hakan Oruç (hakim), İbrahi̇m Kozan (hakim), İbrahi̇m Kayabaşı (hakim), Nuran Karaali̇ (hakim), Şükran Oruç (hakim), Davut Atak (hakim), Yavuz Marangoz (hakim), Mustafa Duran (hakim), Bahatti̇n Aras (hakim), Mustafa Açar (cumhuriyet savcısı), Cüneyt Çeli̇ktenyıldız (cumhuriyet savcısı), Hakan Torunlar (cumhuriyet savcısı), Gamze Torunlar (hakim), Hülya Çuhadar (hakim), Serhat Baran (hakim), Muhammet Saci̇t Köseoğlu (cumhuriyet savcısı), Merve Köseoğlu (hakim), Fethullah Aksoy (hakim), Yusuf Eren (hakim), Ömer Faruk Altın (cumhuriyet savcısı), Sevi̇nç Özdemi̇r (hakim), Mehmet Üre (hakim), Gülay Doğan Kaya (hakim), Kemal Şi̇mşek (cumhuriyet savcısı), Hacere Toptan Şi̇mşek (hakim), Yusuf Zi̇ya Polater (cumhuriyet savcısı), Sevi̇l Karakuş (hakim), İsa Kurucu (hakim), Turgay Yurtdakal (hakim), Ömer Karabulut (cumhuriyet savcısı), Feyzullah Avcı (hakim), Ahmet Bağcı (cumhuriyet savcısı), İlkay Aydın (hakim), Murat Sanan (hakim), Tuğrul Hançerkıran (hakim), Fazıl Altınordu (hakim), Ali̇ Deveci̇ (cumhuriyet savcısı), Nurhan Özduran (hakim), Yusuf Başlar (cumhuriyet savcısı), Selçuk Demi̇r (cumhuriyet savcısı), Emi̇ne Demi̇r (hakim), Bülent Bi̇ngöl (cumhuriyet savcısı), Dursun Ali̇ Gündoğdu (cumhuriyet savcısı), Mehmet Kurt (cumhuriyet savcısı), Ramazan Uslu (cumhuriyet Savcısı), Hasan Basri̇ Gül (cumhuriyet savcısı), Hüseyi̇n Şahi̇n (hakim), Murat Şahi̇nkaya (hakim), Tuncay Elarslan (hakim), Selçuk Altun (hakim), Mehmet Uğurlu (hakim), Emi̇ne Söylemezoğlu (hakim), Zeynep İçer Kurt (hakim), Sai̇m Nergi̇z (hakim), Si̇nan Yılmaz (hakim), Sıtkı Hasan Söylemezoğlu (hakim), Bünyami̇n Esen (hakim), Ayhan Özberk (hakim), Rüstem Eryılmaz (hakim), Mustafa Gökgöz (cumhuriyet savcısı), Yusuf Önder (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Say (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Tuncay (hakim), Mesut Dalkıç (hakim), Mustafa Arslan (cumhuriyet savcısı), Reyhan Arslan (hakim), Mehmet Yaşar (cumhuriyet savcısı), Nurullah Karakaş (cumhuriyet savcısı), Oğuz Okay (hakim), Nadi̇de Işık (hakim), Şeyhmus Işık (hakim), Gülcan Karakaş (hakim), Bahadır Eski̇ci̇ (cumhuriyet savcısı), Recep Bi̇lgi̇n (hakim), İsmai̇l Sak (hakim), Şener Gülmedi̇ (cumhuriyet savcısı), Fi̇li̇z Karadağ Gülmedi̇ (hakim), Ahmet Çağlıyan (hakim), Hüseyi̇n Bozkurt (cumhuriyet savcısı), Yeli̇z Bozkurt (hakim), Mustafa Kahraman (hakim), Kami̇l Serdar Atak (hakim), Hani̇fi̇ Hakan Gök (hakim), Adem Aydın (cumhuriyet savcısı), Şerafetti̇n Akbaba (hakim), Fatma Serpi̇l Aydın (hakim), Fati̇h Çayır (cumhuriyet savcısı), Hümeyra Gür (hakim), Hakan Yıldız (cumhuriyet savcısı), Hi̇lal Afacan Yıldız (hakim), Kadi̇r Konuk (cumhuriyet savcısı), Mahmut Ege (hakim), Engi̇n Güngör (cumhuriyet savcısı), İlkay Özçeli̇k (cumhuriyet savcısı), Nuray Çakırca (hakim), Ni̇hat Ulusu (cumhuriyet savcısı), Lutfullah Sami̇ Özcan (cumhuriyet savcısı), İbrahi̇m Keski̇n (cumhuriyet savcısı), Recep Baş (hakim), Ayşe Ümeyra Ulusu (hakim), Fati̇h Aykaç (hakim), Vi̇ldan Özcan (hakim), Cengi̇z Kütük (hakim), Gonca Candan (hakim), Cem Doğan (cumhuriyet savcısı), Hasan Lubeyli̇ (cumhuriyet savcısı), Ruki̇ye Ulubeyli̇ (hakim), Yaşar Kazancı (hakim), Mahmut Gezkaya (cumhuriyet savcısı), Meryem Gezkaya (hakim), Kenan Olgun (hakim), Alper Demi̇rcan (Yargıtay tetkik hakimi), Musa Ülkü (hakim), Mehmet Tanrıöver (cumhuriyet savcısı), Adalet Tanrıöver (hakim), Emrah Kalaycı (cumhuriyet savcısı), Ati̇lla Rahman (hakim), Mehmet Fati̇h Taş (cumhuriyet savcısı), İsa Emekçi̇ (cumhuriyet savcısı), Adnan Küçükyumuk (cumhuriyet savcısı), Sali̇h Çokal (cumhuriyet savcısı), Uğur Yi̇ği̇tbi̇lek (cumhuriyet savcısı), Selçuk Bütün (hakim), Engi̇n Yıldırımer (hakim), Şadan Sakınan (cumhuriyet savcısı), İlhan Önkal (cumhuriyet savcısı), Osman Coşkun (cumhuriyet savcısı), Hayretti̇n Genç (hakim), Muhammet Polat (hakim), Murat Kaki̇lli̇ (hakim), İsmai̇l Aksel (hakim), Mustafa Akar (hakim), Menekşe Uyar (hakim), Nuh Kalkan, Rasim Karakullukcu, Osman Öcel, Celaleddi̇n Kolutek (hakim), Sabır Çeli̇k (cumhuriyet savcısı), Seval Nas Çeli̇k (hakim), Yakup Aktan (yargıtay Tetkik Hakimi), Hali̇l Ünlü (hakim)."



"Fati̇h Yol (cumhuriyet savcısı), Hünkar Aslan (hakim), Sali̇h Turgut (cumhuriyet savcısı), Aydın Çevi̇k (cumhuriyet savcısı), Aki̇f Özgün (cumhuriyet savcısı), Kemaletti̇n Erel (cumhuriyet savcısı), İlker Çeti̇n (cumhuriyet savcısı), Mustafa Özmen (cumhuriyet savcısı), Mehmet Karademi̇r (cumhuriyet savcısı), Mutlu Aygün (hakim), Sezgi̇n Güverçi̇n (hakim), Ömer Di̇ken (hakim), Serap Aygün (hakim), Hali̇l İbrahi̇m Kayı (hakim), Nebahat Baysal Gül (hakim), Ahmet Okumuş (hakim), Mehmet Çeti̇n (cumhuriyet savcısı), Merve Ayşe Çeti̇n (hakim), Emi̇ne Özdemi̇r Şeker (hakim), Fevzi̇ Alkan (cumhuriyet savcısı), Seli̇m Şami̇l Kaynak (hakim), Bi̇rcan Ci̇hangi̇roğlu (cumhuriyet savcısı), Burç Berkan Alp (cumhuriyet savcısı), İlbay Alp (hakim), Cemi̇l Tuğteki̇n (cumhuriyet savcısı), Gökhan Kurt (hakim), Nurullah Bi̇lge (hakim), Yunus Baki̇ (cumhuriyet savcısı), Abdulbaki̇ Doğan (cumhuriyet savcısı), Şeref Kaya (cumhuriyet savcısı), Doç. Dr. Bahadır Yakut (cumhuriyet savcısı), Dr. Fazlı Doğan (cumhuriyet savcısı), Bülent Albayrak (cumhuriyet savcısı), Gürsel Orer (cumhuriyet savcısı), Beki̇r Duran (cumhuriyet savcısı), Mahmut Pekdemi̇r (cumhuriyet savcısı), Abdulkadi̇r Karaarslan (cumhuriyet savcısı), Hasan Koçlar (cumhuriyet savcısı), Ceyhun Fayık Öter (hakim), Belma Kayran (hakim), Ayteki̇n Özanlı (hakim), Serdar Çi̇men (hakim), Müjgan Coşar Duran (hakim), Ati̇lla Pınar (hakim), Abdurrahman Çi̇çek (hakim), Serpi̇l Telli̇ (hakim), Beki̇r Tuğrul Telli̇ (hakim), Hali̇l İbrahi̇m Dağcı (Yargıtay tetkik hakimi), Nuri̇ Adi̇kti̇ (hakim), Mehmet Aki̇f Aydın (cumhuriyet savcısı), Si̇nan Güven (hakim), İbrahi̇m Ethem Tatar (cumhuriyet savcısı), Ramazan Akyol (hakim), Mi̇that Akgün (hakim), Kemal Subaşı (hakim), Bi̇lal Açıkgöz (cumhuriyet savcısı), Ebru Açıkgöz (hakim), Uğur Canpolat (hakim), Mehmet Erol (Yargıtay cumhuriyet savcısı), Fi̇li̇z Budak (Yargıtay tetkik hakimi), Ari̇f Kavasoğlu (Yargıtay tetkik hakimi), Yüksel Ödemi̇ş (Yargıtay tetkik hakimi), Ersi̇n Turan (Yargıtay tetkik hakimi), Ni̇yazi̇ Mert Atalay (Yargıtay tetkik hakimi), İbrahi̇m Hatal (Yargıtay tetkik hakimi), Dursun Fati̇h Kabasakal (Yargıtay tetkik hakimi), Dr. Hasan Mutlu Altun (Yargıtay tetkik hakimi), Murat Kızılyar (Yargıtay tetkik hakimi), Hati̇ce Altınöz (Yargıtay tetkik hakimi), Meti̇n Ulusal (Yargıtay tetkik hakimi), Ali̇ Çeti̇n (Yargıtay tetkik hakimi), Mustafa Alkan (Yargıtay tetkik hakimi), Murat Turan (Yargıtay tetkik hakimi), Ali̇ye Yıldız Varsın (Yargıtay tetkik hakimi), Dr. Mehmet Zülfü Öner (Yargıtay tetkik hakimi), Ali̇ Osman Zengi̇n (Yargıtay tetkik hakimi), İbrahi̇m Sepetler (Yargıtay tetkik hakimi), Murat Özen (Yargıtay tetkik hakimi), Hali̇l Sağlam (Yargıtay tetkik hakimi), Bayram Yazan (Yargıtay tetkik hakimi), Süleyman Türkarslan (Yargıtay tetkik hakimi), Esra Özcan (Yargıtay tetkik hakimi), Mustafa Özçeli̇k (Yargıtay tetkik hakimi), Harun Sağlam (Yargıtay tetkik hakimi), Harun Karadağ (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Arıç (Yargıtay tetkik hakimi), Serkan Erşen (Yargıtay tetkik hakimi), Hasan Hüsnü Bi̇lgi̇n (Yargıtay tetkik hakimi), Kemal Dadak (Yargıtay tetkik hakimi), Necmeddi̇n Özmen (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Özalp (Yargıtay tetkik hakimi), Volkan Yıldız (Yargıtay tetkik hakimi), Mustafa Erdoğan (Yargıtay tetkik hakimi), Murat Köse (Yargıtay tetkik hakimi), Tercan Yusuf Mudu (Yargıtay tetkik hakimi), Abdurrahman Dursun Bedi̇r (Yargıtay tetkik hakimi), Si̇bel Göksu Köse (Yargıtay tetkik hakimi), Mustafa Arslan (Yargıtay tetkik hakimi), Esma İkbal Şi̇mşek (Yargıtay tetkik hakimi), Fatma Gökkaya (Yargıtay tetkik hakimi), Şeri̇fe Duran (Yargıtay tetkik hakimi), Gökmen Gi̇rgi̇n (Yargıtay tetkik hakimi), Bi̇rgül Yi̇ği̇t (Yargıtay tetkik hakimi), Onur Yi̇ği̇t (Yargıtay tetkik hakimi), Hüseyi̇n Purtaş (Yargıtay tetkik hakimi), Hüseyi̇n Öner (Yargıtay tetkik hakimi), Kaya Burak Dumlu (Yargıtay tetkik hakimi), Şule Atti̇la (Yargıtay tetkik hakimi), Aynur Oral (Yargıtay tetkik hakimi), Nazlı Bulut (Yargıtay tetkik hakimi), Ati̇lla Bulut (Yargıtay tetkik hakimi), Adnan Aycı (Yargıtay tetkik hakimi), Kami̇l Karagöz (Yargıtay tetkik hakimi), Ebubeki̇r Koray Keri̇moğlu (Yargıtay tetkik hakimi), Eli̇f Akbay Erdoğan (Yargıtay tetkik hakimi), Sabahetti̇n Gülgün (Yargıtay tetkik hakimi), Semi̇ha Şahi̇n Akpınar (Yargıtay tetkik hakimi), Veysi̇ Gül (Yargıtay tetkik hakimi), Abdullah Uslu (Yargıtay tetkik hakimi), Serap Koç Çeli̇k (Yargıtay tetkik hakimi), Soner Yayla (Yargıtay tetkik hakimi), Gülşen Kaçar Kızıler (Yargıtay tetkik hakimi), Emre Gari̇poğlu (Yargıtay tetkik hakimi), Fati̇h Dabağ (Yargıtay tetkik hakimi), Özlem Dabağ (Yargıtay tetkik hakimi), Mücahi̇t Güven (Yargıtay tetkik hakimi), Zehra Toğay (Yargıtay tetkik hakimi), Murat Aktürk (Yargıtay tetkik hakimi), Öznur Kabasakal (Yargıtay tetkik hakimi), Habi̇be Handan Kasap (Yargıtay tetkik hakimi), Sevgi̇ Kılıç (Yargıtay tetkik hakimi), Ni̇met Buldanlı Kılınç (Yargıtay tetkik hakimi), Betül Çatak Irız (Yargıtay tetkik hakimi), Davut Arkaç (Yargıtay tetkik hakimi), Erdal Menengi̇ç (Yargıtay tetkik hakimi), Aydın Eli̇eyi̇oğlu (Yargıtay tetkik hakimi), Selvi̇ Çeli̇kkol (Yargıtay tetkik hakimi), Mi̇ne Taşkın (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Özdemi̇r (Yargıtay tetkik hakimi), Seçi̇l Özmen Akkoyun (Yargıtay tetkik hakimi), Abdullah Yıldırım (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Rei̇s Koca (Yargıtay tetkik hakimi), Meral Kaya (Yargıtay tetkik hakimi), Uğur Selma Uzun Bayrak (Yargıtay tetkik hakimi), Bünyamin Alper Eşki̇ (Yargıtay tetkik hakimi), İzzettin Üşümez (Yargıtay tetkik hakimi), Adem Bayrak (Yargıtay tetkik hakimi), Mehmet Şahi̇n (Yargıtay tetkik hakimi), İbrahim Akkurt (Yargıtay tetkik hakimi), Di̇lek Yılmaz (Yargıtay tetkik hakimi), Fatmanur Akkan (Yargıtay tetkik hakimi), Hati̇ce Avcı Bayraktar (hakim), Burhan Okay (hakim), Semi̇h Şi̇mşi̇r (cumhuriyet savcısı), Hasan Erdoğan (cumhuriyet savcısı), Di̇lek Erdoğan (hakim), Funda Şahi̇n (hakim), Zafer Yılmaz (cumhuriyet savcısı), Özlem Yılmaz (hakim), Hali̇s Vanlı (hakim), Abdurrahi̇m Polat (cumhuriyet savcısı), Mehmet Kılıç (cumhuriyet savcısı), Fevzi̇ye Meli̇s Kılıç (hakim), Nesi̇be Gül Polat (hakim), Kemal Akar (cumhuriyet savcısı), Duygu Akar (hakim), Yunus Abdullah Yalımer (cumhuriyet savcısı), Eli̇f Özaydın Yalımer (hakim), Hasan Ak (cumhuriyet savcısı), Nesli̇han Ak (hakim), Yeşi̇m Yazman (hakim), Taner Aksakal (cumhuriyet savcısı), Kadi̇r Gülcü (cumhuriyet savcısı), Özcan Ahmet Yılmaz (cumhuriyet savcısı), Ayhan Turhan (cumhuriyet savcısı), Mustafa Peker (cumhuriyet savcısı), Orhan Arslan (cumhuriyet savcısı), Cemi̇l Gedi̇kli̇ (cumhuriyet savcısı), Burhan Gelgör (cumhuriyet savcısı), Azi̇z Takcı (cumhuriyet savcısı), Ali̇ İşgören (cumhuriyet savcısı), Hakkı Dağlı (cumhuriyet savcısı), Mehmet Taze (hakim), Selma Rahşan Takcı (hakim), Ramazan Çaylı (hakim), Kemal Karanfi̇l (hakim), Harun Sadıç (hakim), Nesli̇han Dağlı (hakim), Ercan Fırat (hakim), Zühal İşgören (hakim), Abdullah Bahçeci̇ (hakim), Ahmet Bi̇çer (cumhuriyet savcısı), Mustafa Çavuşoğlu (cumhuriyet savcısı), Orhan Yüksel (hakim), İbrahi̇m Karanfi̇l (hakim), Mustafa Şen (hakim), İlhan Karagöz (hakim), Ahmet Dönmez (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı), Hüsnü Si̇dal Şayık (Yargıtay tetkik hakimi), Oktay Kaya (cumhuriyet savcısı), Ari̇f Alemdar (hakim), Abdullah Turgutmerve Yürek (hakim), Habi̇be Şi̇şen Ertaş (hakim)."