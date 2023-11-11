İşgalci İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor! İşgal girişiminin 36. gününde de Gazze'ye bomba yağdı
İşgalci İsrail, havadan, karadan ve denizden Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına 36. günde de devam ediyor. Gazze'deki birçok yerleşim yeri, hastane, okul, cami ve kilise İsrail'in bombardımanında yerle bir oldu. İşgalci İsrail'in en büyük destekçilerinden olan ABD'den ateşkes ile ilgili bir açıklama geldi. Öte yandan İsrail, gece saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir bombardıman saldırısı düzenledi. Bölgede birçok nokta havadan vuruldu. O anlar A Haber canlı yayınında saniye saniye görüntülendi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
KATLİAMA GÜNDE 4 SAAT ARA
Beyaz Saray, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.
DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte 11 Kasım'da yaşananlar:
06.20 İsrail sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'ye yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazze'deki birçok noktaya bomba yağdı.
02.30 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir gün içinde 6 hastaneyi birden hedef aldı. Son 24 saat içinde Şifa Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Rantisi Çocuk Hastanesi, El-Avde Çocuk Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'ne ya da çevrelerine şiddetli saldırılar düzenlendi.
01.10 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil
00.20 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Gazze'de) Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz."
00.17 ABD'de siyahi dini liderler tam sayfa gazete ilanı ile Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı.
00.14 Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Filistin direnişi terör değildir"
00.06 Pakistan: İsrail'e karşı somut adımlar atılması konusunda İİT zirvesinden umutluyuz.
İşte 10 Kasım'da yaşananlar:
22.16 KATLİAM ORDUSU GAZZE'YE CANLI YAYINDA ÖLÜM YAĞDIRDI
18.26 Fas'ın birçok kentinde "Filistin'e destek gösterileri" sürüyor
18.24 Suudi Arabistan'dan Gazze'de savaşın ve tehcirin durdurulması çağrısı
18.18 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de "çok fazla" Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi
17.34 Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17.25 Gazze'deki mezarlık görevlisi: "Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum"
17.15 İşgalci İsrail Gazze'deki bir okula saldırı düzenlerken saldırıda en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
16.12 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın.
15.42 İSRAİL'İN ATTIĞI TOP MERMİSİ LÜBNAN'DA BİR HASTANEYE İSABET ETTİ
İsrail'den Lübnan'a atılan bir top mermisi sınır bölgesindeki bir hastaneye isabet etti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'den Lübnan'ın güneyine topçu saldırı düzenlendi.
İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisi, Lübnan'ın Meys el-Cebel beldesindeki bir devlet hastanesine isabet etti.
Söz konusu top mermisinin infilak etmemesi sayesinde olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
14.16 CANLI YAYINDA TEHCİR ANLARI! İsrail'in ateşe ara ilan ettiği saatlerde Gazze'de göç yaşanıyor.
13.38 Mescid-i Aksa, İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı
13:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında.
13.12 BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke: Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir.
07.27 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
05.16 İsrail Gazze'deki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini bombaladı
04.30 ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin'i destekleyen eylemcilerden "istifa" çağrısı
03.04 İsrail Gazze'de çocuk hastanesini bombaladı
01.41 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Böbrek yetmezliği olan 38 çocuk diyaliz hizmetlerinden mahrum kalıyor
01.18 ABD Özel Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de, başka bir yerde değil"
01.14 İsrail gazetesi: 7 Ekim'de savaş helikopterlerinin ateşinde İsrailli sivil-Hamaslı ayrımı "daha sonra" yapılabildi
01.11 İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 65 tır daha ulaştı
01.09 Hamas lideri Heniyye'nin danışmanı, İsrail'le henüz insani ateşkese varılmadığını söyledi
01.03 ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak
00.38 UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç
00.37 İran ve Katar Dışişleri bakanları, Filistin ile ilgili son gelişmeleri görüştü
00.02 Filistin yönetimine göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı.
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