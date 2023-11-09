CHP’de skandal kara para iddiaları: Varan 1’den sonra Varan 2 de geldi! Kılıçdaroğlu destekçisi Tolgahan Erdoğan açıkladı | İmamoğlu’nun kardeşi…

VARAN 2: İDDİALAR BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI'NA UZANDI

İşte Tolgahan Erdoğan o iddialarını bugün "Varan 2" diyerek detaylandırdı. Erdoğan şunları paylaştı:

"05 Kasım Pazar Günü İstanbul Laleli'den yola çıkan 1.5 milyar TL ile Ankara'da delegelerin satın aldığını iddia ettim.

Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur."

Bu paylaşımın ardından CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için daha ne kirli pazarlıkların döndüğü ve ne kadarının ifşa olacağı da merak konusu oldu.