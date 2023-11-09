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CHP’de skandal kara para iddiaları: Varan 1’den sonra Varan 2 de geldi! Kılıçdaroğlu destekçisi Tolgahan Erdoğan açıkladı | İmamoğlu’nun kardeşi…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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CHP’de skandal kara para iddiaları: Varan 1’den sonra Varan 2 de geldi! Kılıçdaroğlu destekçisi Tolgahan Erdoğan açıkladı | İmamoğlu’nun kardeşi…

Genel Başkanlığına Ekrem İmamoğlu’nun adayı Özgür Özel’in geçtiği CHP’de olaylar silsilesi yaşanmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu devretmesinin ardından skandallar partisi CHP’de bu kez kara para iddiaları gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nu destekçisi CHP’li Tolgahan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı ‘CHP kurultayına yaklaşık 1.5 milyar TL aktarıldığı’ iddiaları karşısında İmamoğlu, hedef şaşırtma planını devreye soktu. Erdoğan, son yaptığı paylaşımına, ‘varan 2’ ifadeleriyle bomba yeni detaylar ekledi. İşte ayrıntılar...

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP koltuğunu İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e teslim etti. Partide genel başkanlık seçimlerine kadar iç savaş yaşanırken, gaf ve skandallar evi olan CHP'de olaylar silsilesi yaşanmaya devam ediyor.

Özel'in koltuğu devralmasıyla "kirli pazarlık" ve "kara para" skandalları da ortaya saçıldı.

"SIRTIMDAN HANÇERLENDİM, ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi.

Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi. İmamoğlu'na yakın hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi.

Tüm bu yaşananların gölgesinde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olaylı CHP kurultayı ile ilgili gündeme bomba etkisi yapacak bir iddia düştü.

1.5 MİLYAR TL VERDİ CHP KOLTUĞUNA OTURDU

Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine1.5 milyar TL dağıtıldığı öne sürüldü.

İddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan gündeme getirdi. Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi.

CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek açıklamasının arkasında durdu.

İDDİAYA KONU ALAN O DÖVİZ BÜROLARI HANGİLERİ?

Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz

SİYASET GÜNDEMİNDE BOMBA İDDİALAR!

CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın İmamoğlu'nun delegeleri parayla manipüle ettiğini söylediği paylaşımı şu şekilde; Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum.

Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı?

Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.5 milyar TL para neden ve nereye gitti?

Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.

Olayın özü şudur;

Laleli Aksaray bölgesi özellikle bilenler bilir kayıt dışı paranın temizlendiği yerlerdir.

Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.

VARAN 2: İDDİALAR BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI'NA UZANDI

İşte Tolgahan Erdoğan o iddialarını bugün "Varan 2" diyerek detaylandırdı. Erdoğan şunları paylaştı:

"05 Kasım Pazar Günü İstanbul Laleli'den yola çıkan 1.5 milyar TL ile Ankara'da delegelerin satın aldığını iddia ettim.
Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur."

Bu paylaşımın ardından CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için daha ne kirli pazarlıkların döndüğü ve ne kadarının ifşa olacağı da merak konusu oldu.

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