Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'a gidecek
Geçen hafta Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’na (TDT) katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni rotası Özbekistan olacak. Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için yarın Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gidecek. Kritik toplantıda iki kardeş devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin yanında Gazze’deki katil İsrail saldırılarının durdurulması ve garantörlük meselesi de ele alınacak.
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi adımları sürüyor.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.
İki gün sürecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Başkan Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.
BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR
Zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.
Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak.
Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.
NELER ELE ALINACAK?
Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek.
Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.
EKONOMİK ADIMLAR
Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.
SİYONİST İSRAİL'İN GAZZE SALDIRLARI
Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.
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