CHP’de büyük kurultay! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak?

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK | İŞTE CHP'NİN KURULTAY SLOGANI



"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

KILIÇDAROĞLU, 33. OLAĞAN KURULTAY'DA SEÇİLDİ

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.