CHP'de büyük kurultay! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak?
Son dakika | CHP yeni Genel Başkanını seçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Peki, CHP’nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? Kurultayda süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…
SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | CHP'de 38. olağan kurultay toplandı.
Yeni Genel Başkan bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak seçimle belli oluyor.
Peki, CHP'nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? İşte detaylar…
SON SEÇİMLE BAY BAY KEMAL SANDIĞA GÖMÜLDÜ
14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet alan ve koalisyonun başını çektiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallandı.
CHP'DE "DEĞİŞİMCİLİK" ADI ALTINDA KOLTUK SAVAŞI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan son seçimde destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası "değişimcilik" adı altına hareket başlatan CHP'lilerin gazabına uğradı.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI:ÖZGÜR ÖZEL
CHP'de kazan iyice kaynadı ve İmamoğlu destekli 'değişimciler'in Genel Başkan Adayı Özgür Özel olarak ilan edildi.
Tüm yaşananlar kamuoyunda şok etkisi yaratırken CHP'de bir kez daha nefesler tutuldu ve bütün gözler bugünkü kurultaya çevrildi.
DELEGELER 'KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?' DİYECEK
100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.
Bugün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.
DELEGELERE MARKAJ
Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.
CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.
Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.
Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.
Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.
Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.
Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.
PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK | İŞTE CHP'NİN KURULTAY SLOGANI
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
KILIÇDAROĞLU, 33. OLAĞAN KURULTAY'DA SEÇİLDİ
Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.
Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kanarya'ya 1.90'lık dev stoper; İsmail Kartal alırsa şampiyonluk garanti! Fenerbahçeliler havaya uçtu!
- Bu yöntemle yaprak sarması serçe parmağı kıvamında incecik oluyor! Egeliler sır gibi saklıyordu...
- Çamaşır yıkarken kıl, tüy, saç ne varsa çekiyor: Makinenin içine 4 adet atmanız yeterli!
- 3 Kasım Ateş Kuşları yeni bölüm özeti! 29. Bölümde neler oldu?
- Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu! 3 Kasım Cuma GS-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
- 7.000 TL ve üstü maaş alanlar için yeni tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 18.15'te yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine bir jest daha
- Galatasaray'ın 70 dakikalık şovu bonservis bedelini uçurdu! İngiliz devinden 20 milyon euroluk teklif!
- SGK'dan son dakika müjdesi: 1800 prim, 10 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! O yaştakiler erken emekli olabilecek...
- 3 AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ! Dini günler takvimi 2024: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman?
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...