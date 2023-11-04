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CHP'de büyük kurultay! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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CHP’de büyük kurultay! Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak?

Son dakika | CHP yeni Genel Başkanını seçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Peki, CHP’nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? Kurultayda süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar…

SON DAKİKA GÜNDEM HABERİ | CHP'de 38. olağan kurultay toplandı.

Yeni Genel Başkan bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak seçimle belli oluyor.

Peki, CHP'nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi olacak? İşte detaylar…

SON SEÇİMLE BAY BAY KEMAL SANDIĞA GÖMÜLDÜ

14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet alan ve koalisyonun başını çektiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallandı.

CHP'DE "DEĞİŞİMCİLİK" ADI ALTINDA KOLTUK SAVAŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan son seçimde destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası "değişimcilik" adı altına hareket başlatan CHP'lilerin gazabına uğradı.

DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI:ÖZGÜR ÖZEL

CHP'de kazan iyice kaynadı ve İmamoğlu destekli 'değişimciler'in Genel Başkan Adayı Özgür Özel olarak ilan edildi.

Tüm yaşananlar kamuoyunda şok etkisi yaratırken CHP'de bir kez daha nefesler tutuldu ve bütün gözler bugünkü kurultaya çevrildi.

DELEGELER 'KEMAL KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?' DİYECEK

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi.

Bugün CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

DELEGELERE MARKAJ

Kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.

Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun ise bugün Ankara'da bulunan kurultay delegeleriyle yemekte bir araya gelmesi bekleniyor.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK | İŞTE CHP'NİN KURULTAY SLOGANI

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

KILIÇDAROĞLU, 33. OLAĞAN KURULTAY'DA SEÇİLDİ

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

CHP kurultayı Türk siyaseti adına ne vaat ediyor?

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