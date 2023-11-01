Eski HDP’li vekil Hüda Kaya, İstanbul’da gözaltına alındı

halen Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, ayrıca olayların gerçekleştirildiği tarihte HDP MYK Üyesi olan, Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekili Hüda Kaya, hakkında Türk Ceza Kanununun 302/1 maddesi kapsamında Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma suçu başta olmak üzere eylemlerine uyan suçlardan çıkarılan yakalama emrine istinaden 1 Kasım 2023 tarihinde yurtdışına çıkış yapmak üzere gittiği İstanbul Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.