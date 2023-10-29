Cumhuriyet’in 100. yılı | Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu

DONANMA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİ



Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.



Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.