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Bakan Hakan Fidan BAE'ye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Bakan Hakan Fidan BAE’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi bir ziyaret edecek.

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