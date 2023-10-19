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Cenazlerin önünde yardım çığlığı! Katil İsrail'e göz yuman ülkelere seslendi: Bu çocukların suçu ne?

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Giriş Tarihi: 19.10.2023 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
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Cenazlerin önünde yardım çığlığı! Katil İsrail’e göz yuman ülkelere seslendi: Bu çocukların suçu ne?

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, katil İsrail'in Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önünde yaptığı açıklamada, "Bu çocukların suçu ne? İşgalci İsrail'in bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" dedi.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Bombalanan eve ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.



ÇOCUKLARIN CENAZELERİ ÖNÜNDE YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı.

Al-Akkad, "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

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