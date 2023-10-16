16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Hakan Fidan'dan Lübnan'a kritik ziyaret

Son dakika: Bakan Hakan Fidan'dan Lübnan'a kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
Son dakika: Bakan Hakan Fidan’dan Lübnan’a kritik ziyaret

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim'de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA