Son dakika: Avusturya Başbakanı Nehammer Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin yapacağı görüşmede, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Sayın Karl Nehammer, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Bugün Külliye'de yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanısıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı" öncesindeki basın toplantısına Başbakan Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.
Başbakan Nehammer, Avusturya ile Türkiye ilişkilerinin geçmişe dayandığını hatırlatarak, Türkiye'ye ziyaretinin kendisi için özel olduğunu ifade etti.
Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle tebriklerini dile getiren Nehammer, gelecek yıl Türkiye ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerin ilk asrının kutlanacağını kaydetti.
Nehammer, karşılıklı yoğun ilişkileri işaret ederek, "Türkiye bizim için çok önemli bir ortak. Avusturya'nın (Türkiye'ye) ihracat seviyesini artırmak istiyoruz. Geçen sene bu oranı yüzde 20 artırdık ve bugün 4,6 milyar avrodan söz ediyoruz." dedi.
İktisadi ilişkilerin gelişmesinin güvene ihtiyaç duyduğunu aktaran Nehammer, Avusturya temsilcilerinin toplantıya katılımının bu ilişkilere verdiği önemin kanıtı olduğunu söyledi.
Nehammer, Avusturya'nın makine, hizmet ve finans hizmetleriyle Türkiye pazarında olduğuna dikkati çekerek, "Bizi duygusal olarak Türkiye'ye bağlayan turizmdir." dedi.
Enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa'da da hissedildiğine vurgu yapan Nehammer, zor zamanlar geçirdiklerini kaydetti.
Nehammer, Türkiye ile iktisadi ilişkileri güçlendirmeyi istediğini dile getirerek, "Sayın Bakan burada olmanız Avusturyalı girişimciler için çok güzel bir sinyal. Umut ediyorum ki birçok projeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Avusturya arasında işbirliği beni memnun edecektir." dedi.
"AVUSTURYA, TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 10'UNCU YATIRIMCIDIR"
Bakan Kocher, toplantının Avusturya ile Türkiye arasındaki işbirliğini artıracağını işaret ederek, bunun iki ülke için de büyük bir şans olduğunu dile getirdi.
Son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmelerin kendileri için zorluk teşkil ettiğini bildiren Kocher, "Aynı zamanda enerji fiyatları artıyor, tedarik zincirlerinde de sorun var. Tabii bütün bu şartlarda potansiyeli kullanmak şarttır." diye konuştu.
Kocher, yaklaşık 1500 Avusturya merkezli şirketin Türkiye'de faaliyet yürüttüğünün altını çizerek, "Avusturya, Türkiye'deki en büyük 10. yatırımcıdır. Türkiye'de gayet iyi bilinen, güzel temsil edilen bir ülkedir." dedi.
Avusturya'nın yenilenebilir enerji, mikroçip ve ilaç sanayi alanlarında güçlü olduğunu belirten Kocher, ülkesinin Türkiye ile bu konularda beraber çalıştığını vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Tarih açıklandı, o tarihte yatacak! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 10 Ekim PUAN TABLOSU! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- 2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- İlkokul mezunu 67 binden fazla personel alımı yapılıyor! İŞKUR Beden işçisi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi, satış danışmanı….
- Aile destek Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek Ödemesi ödemeleri zamlanacak mı?