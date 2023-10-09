Türkiye’ye ilk kar yağışı için tarih verdi! Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava hangi illerde etkili olacak?
Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ülkemizde karın ne zaman yağacağı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt ise Türkiye’ye ilk kar yağışının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verdi. İşte detaylar…
Yaz aylarının son ermesi ile birlikte hava sıcaklıkları yavaş hava düşmeye başladı. Kara hasret kalan vatandaşlar ise bu yıl ilk karın ülkemize ne zaman düşeceğini merak ediyor. Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt ise ilk karın ne zaman yağacağına dair merak edilen soruyu cevapladı. İşte detaylar…
EKİM AYININ ORTASINDAN İTİBAREN YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!
İklim Bilimci Bozyurt ekim ayının ortalarına kadar kurak dönemin devam edeceğini ve akabinde ülke genelinde bol yağışlı ve soğuk havanın hakim olacağını açıkladı. İşte Bozyurt'un yaptığı açıklama;
"Bu sene özellikle sonbahar ve kış mevsimi bol yağışlı ve soğuk olacak gibi görünüyor. Özellikle kasım ayından itibaren. Şimdi önümüzde ekim ayının ortasına kadar kısa bir kurak dönem var. Ekimin ortasından sonra yeniden yağışlı bir sistemin ülkemize sokulacağını düşünmekteyim."
İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt yaptığı açıklamada ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullandı.
KAR YAĞIŞI NERELERDE GÖRÜLECEK?
Bozyurt Ekim'in 27-29'unda yine kuzeyden ciddi bir sistem bekliyorum. Hatta bu sefer, eğer sapmazsa, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. İç kesimlerde belki mevsimin ilk karı da yağabilir diye düşünüyorum. Mesela Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya gibi bazı şehirlerde sezonun ilk karı yağabilir." şeklinde açıklama yaptı.
EL NİNO NEDİR?
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin açıklamasına göre; El Nino hava olayı Büyük Okyanus'un ekvatora yakın orta ve doğu kesimlerinde ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları ile kendini gösteren ve ortalama olarak her 2 ila 7 yılda bir gerçekleşen bir iklim olgusudur. El Nino fenomeninin ilkim üzerindeki etkisi Büyük Okyanus'un çok ötesine kadar ulaşabilir.
El Nino'nun etkili olduğu yıllarda Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak sular doğuya kayarak küresel sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Bazı bölgeler kuraklık ve orman yangınlarının etkisi altına girerken, bazı bölgeler sel ve fırtınalarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
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