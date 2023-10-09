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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 150’den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonlarında 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Güler, açıklamasında, "Terörle mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3-4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda Terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken yüz elliden fazla terör teröristle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

HEDEFLER İMHA EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam! 6 terör hedefi imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'NİN AÇIKLAMASININ DETAYLARI

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'nde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlanyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR AZİM VE KARARLIKLIKLA..."

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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