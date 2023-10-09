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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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