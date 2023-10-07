Türkiye’ye ilk kar yağışı için tarih verdi! Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava hangi illerde etkili olacak?

Yaz aylarının son ermesi ile birlikte hava sıcaklıkları yavaş hava düşmeye başladı. Kara hasret kalan vatandaşlar ise bu yıl ilk karın ülkemize ne zaman düşeceğini merak ediyor. Afyonkocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt ise ilk karın ne zaman yağacağına dair merak edilen soruyu cevapladı. İşte detaylar…

EKİM AYININ ORTASINDAN İTİBAREN YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

İklim Bilimci Bozyurt ekim ayının ortalarına kadar kurak dönemin devam edeceğini ve akabinde ülke genelinde bol yağışlı ve soğuk havanın hakim olacağını açıkladı. İşte Bozyurt'un yaptığı açıklama;