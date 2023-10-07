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AK Parti MKYK toplandı! Toplantının ardından MYK'nın açıklanması bekleniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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AK Parti MKYK toplandı! Toplantının ardından MYK’nın açıklanması bekleniyor

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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