AK Parti’de büyük kongre heyecanı! Tüm hazırlıklar tamamlandı | Başkan Erdoğan kongre için delege kartını aldı

ERKAN KANDEMİR: 7 EKİM, YEREL SEÇİMLERİN BAŞLANGIÇ STARTI OLACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kandemir, bugün çok heyecanlı olduklarını ve yarın kongreye Türkiye'nin dört bir taraftan vatandaşların katılacağını belirterek, "Siyasi partilerin en büyük organizasyonları, genel merkez kongreleridir. İnşallah yarın bu salondan tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin geldiği noktada, esasında tüm dünyaya AK Parti teşkilatları; coşkusuyla, heyecanıyla, genel başkanımız ise vizyonuyla, kürsüdeki konuşmasıyla yepyeni şeyler söyleyecekler.

Bu kongreye yurt dışından gelen temsilcilerimiz var, davetlilerimiz olacak, cumhurbaşkanlarını misafir edeceğimiz ülkeler, büyükelçiler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları ve gazilerimiz olacak. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Tabii hem Ankaralıları rahatsız etmemek hem de organizasyonu kolaylaştırmak adına sayıyı sınırlı tutuyoruz ancak tüm bunlara rağmen 100 bine yakın AK Parti teşkilatlarından arkadaşlarımız otobüslerle Ankara'ya gelmiş olacaklar" dedi. Kandemir ayrıca kongreye 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi, 3 ülkeden cumhurbaşkanı ve 150 STK'nın katılacağını söyledi.