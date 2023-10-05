SİHA’lar Kamışlı’daki terör bölgelerini vurdu! Dumanlar Nusaybin’den görüldü

TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir." açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Haftalık Bilgilendirme Toplantısı"nda, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan polislere şifa, şehit veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a rahmet dileyerek sözlerine başladı.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır." diye konuştu.