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RTÜK Halk TV'ye ceza yağdırdı! 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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RTÜK Halk TV’ye ceza yağdırdı! 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası

Son dakika haberi...Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

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