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A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a Hatay'da çirkin saldırı: Kravatımla boğmaya çalıştılar

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Giriş Tarihi: 03.10.2023
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A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’a Hatay’da çirkin saldırı: Kravatımla boğmaya çalıştılar

Hatay'da TOKİ tarafından depremzedeler için kalıcı konutların haberini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a "Yalan söylüyorsunuz" diyerek saldıran Abdullah Aksoy'un terör örgütü sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda aldığı darbeler ile yaralanan ve tedavisi devam eden muhabir Halil İbrahim Uğur, "Anons çekmek istediğim sırada 'Yalan haber yapmayın. Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığını anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Bana saldıran kişinin sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim" dedi.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Depremzedeler için kalıcı konutlar ile ilgili anons çekimi yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un yanına otomobil ile gelen Abdullah Aksoy,"Size çekim yaptırmayacağım. Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine muhabir ile Aksoy arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen Abdullah Aksoy, muhabirine saldırdı. Yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Uğur, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan ve rapor alan muhabir Uğur, saldırı anının şöyle anlattı:

BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ
"AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte Kırıkhan ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarının olduğu yerde canlı yayın yaparak, Hatay'da devletimizin yapmış olduğu yatırımları konuştuk. Anons çekmeye başladığım sırada Abdullah Aksoy sürekli kornaya basarak anons çekmemize engel oldu. İkinci kez anons çekmek istediğimde ise aracının camlarını açtı. Araç içinden 'Yalan haber yapmayın.

CEMİYETLER KINAMADI
Burada A Haber muhabirine saldırıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ve muhabirin üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınama yapılmaması dikkat çekti. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, muhabire yapılan saldırıya tepki göstererek, "Gazeteciye bu saldırıyı kabul etmek mümkün değil. Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz? Görevi sadece halkı aydınlatmak olan gazeteciye yapılan bu saldırıyı lanetleniyorum " dedi.

BASIN MENSUPLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ
Adanalı gazeteci Özcan Aladağ a Haber muhabirine yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Kendini bilmez bir kişinin gazeteciye saldırısına şiddetle kınıyorum. Bu gücü nereden alıyor? Cezalarını çekmesini istiyorum.

Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen cemiyetin bir kınama yapmaması ise düşündürücü" derken, Adana TV Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan ise,"Halil İbrahim Uğur kardeşimiz gibi görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına yönelik şiddet kabul edilemez bir davranıştır.

Bu tür saldırılar sadece basın mensuplarına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına da müdahaledir. Basın mensuplarının görevini yaparken maruz kaldığı saldırılar, demokratik bir toplumda kabul edilemezdir. Basın, toplumun bilgiye erişim hakkını savunur ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle, basın mensuplarının güvenliğini ve bağımsızlığını korumak herkesin sorumluluğunda olmalıdır. Saldırıyı gerçekleştirenlere örnek bir ceza verilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Size burada haber çektirmem. Buradan defolun lan' diyerek bağırdı. Kendisine yaptığımız haberlerin yalan olmadığın anlatmak istedim aracından inip saldırdı. Bu sırada inşaat sahasından çıkan şahsın kardeşi Mehmet Can Aksoy ise takmış olduğum kravatım ile beni boğmaya çalıştı. Şahsıma ve kurumuma küfürler etti. Mafya olduklarını ve beni öldürüp şantiye alanına gömmekle tehdit etti. Şahısla ilgili yaptığım araştırmalar neticesindeyse sosyal medya hesabında hain bölücü terör örgütü sempatizanı olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçiyim."

A Haber muhabiri Uğur’a Hatay’da çirkin saldırı A HABER MUHABİRİ UĞUR'A HATAY'DA ÇİRKİN SALDIRI

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