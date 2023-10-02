Emekli zammına ilişkin son kulisler! Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin iyileştirici adımlar atılacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda gözler "Emekliye zammı ne zaman Meclis'e gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Merak edilen detayları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, A Haber canlı yayınında verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, memur ve emekli zammına ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
"Emeklilerimizin enflasyona ezdirilmemesi alım güçlerinin korunabilmesi için bir çalışma yapılacak. Meclis'te bir çalışma yapılacağı gündeme geldiği zaman; enflasyon oranlarına, alım gücünün korunması için yapılması gerekenlere bakılarak emeklilere uygun bir artış yapılacak.
Memurlarımız ile ilgili artışlar ocak ve temmuz aylarında yapılır. Aralık ayı enflasyon ocak ayı başında belli olduğunda az çok ne kadarlık bir artış olacağını öngörülebilir.
" ZAM ENFLASYONUN ÇOK DAHA ÜZERİNDE OLABİLİR"
Zammın net olarak ne kadar olabileceği yönünde öngörü için çok erken… Ancak, şu da bir gerçek, enflasyonun altında olmayacak ve çok daha üzerinde olabilir.
"FAHİŞ FİYATLARI REGÜLE EDİCİ ÖNLEMLER ALINIYOR"
Önemli olan alım gücünü korumak, piyasanın alım gücünü koruyacak şekilde adım atılıyor. Piyasada dengeleri sağlayıcı ve alım gücünü koruyucu, fahiş fiyatları regüle edici önlemler alınıyor.
Enflasyon çerçevesinde emeklinin cebine girecek parayı artıracağız ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.
DEVLET BAHÇELİ EMEKLİ MAAŞINA YÖNELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞIYOR
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına zam çalışmasına yönelik soruya da cevap veren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TÜİK 99 bin TL maaş ile personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Lise mezunu uzman erbaş alımı başladı! 2023 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve kılavuzu
- Peugeot Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi
- İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?
- Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları
- DGS ek tercih işlemleri 2023 başladı mı? DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
- 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek? İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredi başvuru şartları neler?
- Sıfır araç almak isteyenlere müjde! En ucuz otomobil markaları ve fiyat listesi belli oldu! Renault Clio, Fiat, Hyundai, Honda...
- 2023-2024 KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? KYK ek yurt başvuru başladı mı?
- Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman? Manu - GS saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Bu 10 özelliği taşıyanlar üstün zekalı! Bu davranışların kaçta kaçını taşıyorsun öğren!