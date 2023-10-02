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Emekli zammına ilişkin son kulisler! Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Emekli zammına ilişkin son kulisler! Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin iyileştirici adımlar atılacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda gözler "Emekliye zammı ne zaman Meclis'e gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Merak edilen detayları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, A Haber canlı yayınında verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, memur ve emekli zammına ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

"Emeklilerimizin enflasyona ezdirilmemesi alım güçlerinin korunabilmesi için bir çalışma yapılacak. Meclis'te bir çalışma yapılacağı gündeme geldiği zaman; enflasyon oranlarına, alım gücünün korunması için yapılması gerekenlere bakılarak emeklilere uygun bir artış yapılacak.

Memurlarımız ile ilgili artışlar ocak ve temmuz aylarında yapılır. Aralık ayı enflasyon ocak ayı başında belli olduğunda az çok ne kadarlık bir artış olacağını öngörülebilir.

" ZAM ENFLASYONUN ÇOK DAHA ÜZERİNDE OLABİLİR"

Zammın net olarak ne kadar olabileceği yönünde öngörü için çok erken… Ancak, şu da bir gerçek, enflasyonun altında olmayacak ve çok daha üzerinde olabilir.

"FAHİŞ FİYATLARI REGÜLE EDİCİ ÖNLEMLER ALINIYOR"

Önemli olan alım gücünü korumak, piyasanın alım gücünü koruyacak şekilde adım atılıyor. Piyasada dengeleri sağlayıcı ve alım gücünü koruyucu, fahiş fiyatları regüle edici önlemler alınıyor.

Enflasyon çerçevesinde emeklinin cebine girecek parayı artıracağız ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

DEVLET BAHÇELİ EMEKLİ MAAŞINA YÖNELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına zam çalışmasına yönelik soruya da cevap veren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Emeklilere zam sorusuna yanıt
Bahçeli’den emekli maaşı açıklaması

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