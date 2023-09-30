Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika? Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Sıla Doğu, son günlerde magazin gündeminin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen büyük bir çıkış yakalayan ve Dilan Polat haberleriyle adından sıkça söz ettiren Sıla Doğu'nun hayatı, yaşanan son dakika gelişmesi sonrası merak konusu oldu.