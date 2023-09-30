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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ'cü 8 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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MSB duyurdu: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2’si FETÖ’cü 8 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırında kaçak yollarla ülke dışına çıkmak isteyen 2'si FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

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