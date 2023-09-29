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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portokal film Festivali'nden çekildi

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Giriş Tarihi: 29.09.2023 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
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Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı Altın Portokal film Festivali’nden çekildi

Son dakika haberi...Gençlik ve Spor Bakanlığı: Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir.

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