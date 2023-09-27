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MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son olarak 9 Ağustos'ta bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Başkan Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. MGK'nın gündeminde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer aldı.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Başkan Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu

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