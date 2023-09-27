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BERGEN FİLMİ ATV CANLI İZLE | TV'DE İLK KEZ! 27 Eylül 2023 Bergen canlı izle! Bergen filmi oyuncuları, konusu, çekildiği yer...

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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BERGEN FİLMİ ATV CANLI İZLE | TV’DE İLK KEZ! 27 Eylül 2023 Bergen canlı izle! Bergen filmi oyuncuları, konusu, çekildiği yer...

Bergen filmi Tv'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanıyor. Film, Türk arabesk müziğinin unutulmaz kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatına odaklanıyor. Filmi izlemek isteyenler ''Bergen filmi saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ATV canlı izle!

Bergen filmi Tv'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanıyor. Film, Türk arabesk müziğinin unutulmaz kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatına odaklanıyor. Filmi izlemek isteyenler ''Bergen filmi saat kaçta, hangi kanalda'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ATV canlı izle!

BERGEN FİLMİ BU AKŞAM ATV EKRANLARINDA!

2022 yapımı Bergen filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran gibi isimlerine yer aldığı Bergen 27 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ATV'de!

BERGEN FİLMİ CANLI İZLE

BERGEN FİLM KONUSU

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan öyküsünü anlatıyor.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen bir süre çalışmak için annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır.

Kariyerinin en güzel yerinde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Bergen yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, olağanüstü şarkıcılığıyla Türkiye çapında şöhretli bir şarkıcı olur. Halis'in tehdit, taciz ve şiddetle seyreden gerilimli ilişki, git-gellerle devam eder. Bergen hep korku içinde yaşar. Sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde ise hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak insanların kalplerine kazınmıştır.

BERGEN OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah - Bergen (Belgin Sarılmışer)
Tilbe Saran - Sabahat Sarılmışer
Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest
Nergis Öztürk - Nadire
Şebnem Sönmez - Suna
Ahmet Kayakesen - Abdullah
Arif Pişkin - Selahattin
Suzan Kardeş - Komşu
Cemal Günbaş - Erdal
Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

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