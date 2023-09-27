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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sona erdi!

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Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK sona erdi!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katıldı. İşte toplantıda alınan kararlar...

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