Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor! MGK'nın gündeminde neler var?
Son olarak 9 Ağustos'ta bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Başkan Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. MGK'nın gündeminde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor.
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanması planlanıyor. Toplantıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, bugün Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
Başkan Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu
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