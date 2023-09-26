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İstanbul’da korkunç kavga! 1 kişi boğazından bıçaklandı 1 kişi silahla vuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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İstanbul’da korkunç kavga! 1 kişi boğazından bıçaklandı 1 kişi silahla vuruldu

Son dakika haberleri… İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında, kafede çıkan kavgada 1 kişi boğazından bıçaklandı, 1 kişi silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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