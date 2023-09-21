Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.
Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.
Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.
İŞÇİ MAHSUR KALDI
Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi.
BİR ACI HABER
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık sezonunun gözdesi hamsinin parmak çatlatan tarifi! Evde koku ve yağ derdi olmadan kızartma reçetesi
- KPSS-2023/2 (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Yenişehir kura çekim takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Eğitim ödeneği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eğitim ödeneği ödeme takvimi açıklandı mı?
- GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
- 1. ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? ARA TATİL TARİHLERİ 2023 - 2024!
- Yüzyıllar önce keşfedildi! Doğada kendiliğinden yetişiyor! Meğer en güçlü mikrop öldürücüymüş...
- Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Kuruluş Osman yeni bölüm bu hafta var mı, olacak mı?
- Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
- AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlayacak 2023? AÖL 2023-2024 kayıt yenileme başladı mı?
- Diyanet personel alımı ne zaman 2023? Diyanet sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?
- Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar satış şartları neler?