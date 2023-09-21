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Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.

İŞÇİ MAHSUR KALDI

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi.

BİR ACI HABER

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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