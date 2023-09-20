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Atatürk'e hakaret eden çocuk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden çocuk olayı son durum ne, kaç yıl ceza aldı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Atatürk’e hakaret eden çocuk kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Atatürk’e hakaret eden çocuk olayı son durum ne, kaç yıl ceza aldı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S. olayının yargı süreci devam etmektedir. Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturulmaktadır. Vatandaşlar arama motmorlarında "Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S. olayının yargı süreci devam etmektedir. Şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturulmaktadır. Vatandaşlar arama motmorlarında "Atatürk'e hakaret eden çocuk tutuklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte son dakika gelişmeleri...

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÇOCUK TUTUKLANDI MI?

İstanbul'da bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergileyen 17 yaşındaki A.E.S işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. A.E.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü. Görüntülerde lise öğrencisinin uzun süre güldüğü anlar yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÇOCUK KİMDİR?

A.E.S Atatürk'e hakaretler ettiği video ile büyük tepki çekti. A. E. S. lise öğrencisi ve İstanbul'da yaşıyor.

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