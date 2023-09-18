ABD’de F-35 düştü
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde F-35 tipi savaş uçağı yere çakıldı. Charleston Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğuyla atladığı ve yaralı olarak kurtulduğu, uçağın ise kayıp olduğu bildirildi. Açıklamada, “Halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir” denildi. Öte yandan 2014'ten bugüne kadar 17 adet F-35 yaşanan olaylarda toplamda kaza/kırıma uğradı.
SON DAKİKA | ABD ordusunda, birim fiyatı 100 milyon doları aşan F-35B Lightning II tipi savaş uçağı, Güney Karolina eyaletinin Charleston kentinin kuzeyinde bulunan Moultrie ve Marion gölleri yakınlarına düştü.
Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, "Charleston Hava Kuvvetleri Üssü ve Beaufort Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu (MCAS Beaufort SC) personeli, F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazaya müdahale ediyor. Pilot fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atlamış ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledilmiştir.
Acil müdahale ekipleri halen F-35'in yerini tespit etmeye çalışmaktadır. Çalışmalar devam ederken halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir. Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen JB Charleston Üssü Savunma Operasyonları Merkezini arayın" denildi.
F-35 SAVAŞ UÇAĞI
Lockheed Martin tarafından üretilen bu savaş uçaklarının F-35A, F-35B ve F-35C olarak 3 farklı modeli bulunuyor. Lockheed Martin'in yayımladığı listede, F-35A'nın birim maliyeti 77.9 milyon dolar, F-35B'nin 101.3 milyon dolar, F-35C'nin ise 94.4 milyon dolar olarak belirtiliyor.
MACE: F-35'İ HALK BULUP TESLİM Mİ ETSİN?
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Mace, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasıl olur da bir F-35'i kaybedersiniz? Nasıl olur da bir takip cihazı olmaz ve halktan ne istiyoruz? Uçağı bulup teslim etmelerini mi?" dedi.
F-35 KIRIM VE KAZALARI
2014'ten bugüne kadar 17 adet F-35 yaşanan olaylarda toplamda kaza/kırıma uğradı.
7 adet F-35A, 9 adet F-35B, 1 adet F-35C.
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