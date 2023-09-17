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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvi kabul etti

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Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvi kabul etti

Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gelen Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini başlattı. Başkan Erdoğan'ın, ilk kabulu Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili oldu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söyledi. Orta Koridor’un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

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